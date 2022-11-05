Россия и Китай блокируют планы по защите морской среды в Антарктиде | YourCentralValley.com KSEE24

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия (AP) – Россия и Китай снова заблокировали планы, поддерживаемые Европейским союзом, США и 23 другими странами, по защите трех участков океана вокруг Антарктиды от большей части промысла.

Но защитники природы говорят, что двухнедельная международная встреча о будущем чистой воды в Антарктиде, которая завершилась в Австралии поздно вечером в пятницу, имеет некоторые положительные стороны.

Эти соглашения включали соглашение о новых мерах защиты крилевого промысла и обязательство встретиться в Чили в следующем году для дальнейшего обсуждения предложения о новых морских охраняемых районах, которые вместе будут охватывать площадь океана, превышающую Индию.

Многие страны были разочарованы тем, что Россия — и в меньшей степени Китай — способны эффективно накладывать вето на предложения, поскольку правила группы требуют достижения консенсуса, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Соединенные Штаты, пытаясь найти точки соприкосновения с Китаем, возложили вину за возникшие в этом году разногласия на Россию, которая, по их словам, подрывает группу.

«Неоднократное неприятие Россией наилучшей доступной научной информации равносильно злоупотреблению своим обязательством участвовать в принятии решений на основе консенсуса», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Российская делегация не сразу ответила на запрос о комментарии.

Представители Pew Bertarelli Ocean Legacy Project выразили удовлетворение тем, что группе удалось договориться о некоторых мерах, связанных с промыслом криля. Крошечных креветкоподобных существ едят морские птицы, пингвины, тюлени и киты.

«Хотя мера по сохранению криля является хорошим первым шагом, новые данные подтверждают, что наилучший превентивный подход к сохранению Южного океана сочетается с экосистемным управлением рыболовством и морскими охраняемыми районами», — сказала Андреа Кавана, директор проекта «Антарктика и Южный океан». .

Достижение консенсуса в группе под названием Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики всегда было трудным, но это усугубилось войной России на Украине, которая также является членом группы. Митинг начался на прошлой неделе с массовой забастовки, когда начали выступать российские делегаты.

Константин Демьяненко, возглавлявший украинскую делегацию, заявил на прошлой неделе Associated Press, что Россия не имеет права сидеть за столом переговоров.

«Государство, которое убивает мирных жителей, уничтожает гражданскую воздушную и наземную инфраструктуру другого государства и строго нарушает основные положения международного права, безусловно, должно быть ограничено в праве на участие в деятельности международных организаций, таких как Комиссия по сохранению Антарктики. Морские живые ресурсы», — написал он. в письме.