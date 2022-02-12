Россия и Китай вместе противостоят попыткам политизировать спорт, посол — спорт

Москва, 26 января. /ТАСС/. Россия и Китай имеют большой потенциал для спортивного сотрудничества и готовы взаимно противостоять попыткам политизации спорта, заявил в среду посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в ходе видеоконференции с министром спорта РФ Олегом Матицыным и директором Главного управления спорта Китая Гу. Чжунвэнь.

«У нас есть большой потенциал для развития обменов и сотрудничества в зимних видах спорта. Мы также подтверждаем нашу волю защищать олимпийский дух и противостоять политизации спорта», — заявил он.

Со своей стороны посол России в Китае Андрей Денисов, также принимавший участие в видеоконференции, отметил, что Москва всегда поддерживала проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. «Россия всегда поддерживала зимние Олимпийские игры в Пекине и выступала против любой формы политизации этого вида спорта. В церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине планируется участие большой делегации из нашей страны — всего более 500 человек. Более 200 человек Российские спортсмены примут участие во всех спортивных дисциплинах.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. США и ряд их западных партнеров объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр.