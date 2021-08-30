Россия и Китай ждут, что США отступят

Уход Америки из Афганистана заканчивается трагедией – и это имеет серьезные стратегические последствия. Одна из главных ошибок, лежащих в основе лозунга «Положить конец бесконечным войнам», заключалась в том, что вывод войск затронул только Афганистан. Напротив, уход представляет собой серьезную стратегическую перестройку Соединенных Штатов, и это очень прискорбно. Китай и Россия, наши главные мировые враги, уже пожинают плоды.

Они и многие другие судят об отказе Афганистана не только о его непосредственных последствиях для глобальных террористических угроз, но и о том, что он говорит о целях, возможностях и разрешении США в глобальном масштабе.

В ближайшей перспективе, в ответ на угрозы и возможности, возникающие из Афганистана, Китай будет стремиться усилить свое и без того значительное влияние в Пакистане; Россия сделает то же самое в бывших советских республиках Средней Азии; Оба будут расширять свои инициативы на Ближнем Востоке, часто вместе с Ираном. Существует мало свидетельств того, что Белый дом готов ответить на любую из этих угроз.

В конечном итоге у Пекина и Москвы есть естественное разделение труда, угрожая Америке и ее союзникам, на трех различных аренах: Китай на своем длинном периметре от Японии через Юго-Восточную Азию до Индии и Пакистана; Россия в Восточной и Центральной Европе. Русский – иранский – китайский сердечное примирение На среднем Западе. Американское планирование должно учитывать множество угроз, которые появляются одновременно на этих и других театрах военных действий.

Это подчеркивает, насколько напряжены наши оборонные возможности для защиты наших отдаленных интересов, особенно с учетом беспрецедентных внутренних расходов, о которых сейчас требует президент Байден. Поэтому самая важная задача Вашингтона – обеспечить значительное увеличение оборонных бюджетов по всему спектру угроз, от терроризма до кибервойны. Сама по себе дипломатия – не альтернатива.