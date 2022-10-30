Россия и Китай могут подготовить новую валюту, обеспеченную золотом, но сегодня эксперт обещает доллар США как валюту-убежище

Китай и Россия работают над созданием новой валюты, обеспеченной золотом, которая призвана заменить доллар в качестве основной мировой резервной валюты, но такая валюта вряд ли достигнет этой цели.

» Доллар США безопасен, очень удобен и наиболее широко используемая валюта в Азии и мире сегодня», — сказал FOX Business научный сотрудник и экономист Центра азиатских исследований Фонда наследия Мин-Хуа Сян. «Никакая другая валюта (обеспеченная золотом или иным образом) не может сравниться с и вряд ли это изменится в ближайшем будущем».

Ни одна из стран официально не подтвердила планы по выпуску такой валюты, но Китай начал скупать большие объемы золота в начале этого года, а Россия была вынуждена отказаться от доллара из-за санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Война также привела Большая скидка в ценах на золото с годами.

Некоторые эксперты предупреждают, что в связи с тем, что Россия оказалась в изоляции от остального мира после вторжения, а также с тесными связями между Москвой и Пекином, эти действия указывают на возможность того, что Китай попытается ввести новую валюту, обеспеченную золотом.

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Идея совместной российско-китайской валюты периодически всплывала в течение последнего десятилетия, особенно после того, как в 2017 году российский центральный банк открыл свой первый зарубежный офис в Пекине.

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин позируют во время встречи.

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Крейг Синглтон, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, отметил, что китайские руководители говорят об этом уже два десятилетия. Реформа мировой финансовой системы и ослабление господства доллара.

«Два элемента этой стратегии сосредоточены вокруг развития глобальной системы торговли сырьевыми товарами, основанной на юанях, и инициатив Китая. Вместе с Россией и другие страны-единомышленники, чтобы бросить вызов гегемонии доллара, создав новую резервную валюту», — сказал Синглтон в интервью Fox News Digital.

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История продолжается

«По сути, Пекин и Москва пытаются создать свою сферу влияния и денежную единицу внутри этой сферы и тем самым оградить себя от угрозы санкций США», — добавил он.

Но рекордное количество золота, купленного Китаем, вызвало у некоторых удивление, и эта тенденция находится в поле зрения основных средств массовой информации: экспорт золота из Швейцарии в Китай достиг пятилетнего максимума, при этом Пекин получил 80,1 тонны золота только в июле. По данным Reuters, около $4,6 млрд — более чем вдвое больше, чем 32,5 тонны, закупленные в июне, и второй по величине месячный объем с 2012 года.

Международная финансовая статистика за март 2022 года показывает, что Китай может занимать седьмое место по величине золотых магазинов, и каждый месяц их становится все больше.

Эксперт по торговле Фрэнсис Хант сказал Asia Markets, что использование золота — лучший способ укрепить доверие к валюте. Валюта может быть цифровой Китаю необходимо более внимательно следить за деятельностью своих граждан на природе.

Раздел календаря ex-officio дает представление о намерениях регуляторов и дилемме Сатоши.

Но Чан преуменьшил потенциальный успех новой валюты, потому что «относительно небольшой объем торгов» ограничит ее рост, а цифровую валюту будет сложно развивать.

«Даже если обе страны будут использовать новую валюту для двусторонних торговых операций, относительно небольшой объем торговли между ними снизит влияние доллара США», — заявил Чан, отметив, что многонациональная валюта, такая как евро, требует «политики и статуса». Экономическая интеграция и интеграция, которой сегодня не хватает в Азии».

«Апелляция будет низкой», — сказал Чан. «В августе 2022 года 43% глобальных платежей были совершены в долларах США, за ними следовали 34% в евро. По данным RMB Tracker, на долю юаней приходилось всего 2% от общего объема глобальных платежей».

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«Юань делает определенные успехи, но все еще отстает от доллара и евро», — заключил он, добавив, что «доверие иностранцев к экономическим перспективам Китая и России (или их отсутствие) является ключевым ограничением». .