Лидер Партии арабского объединения в Ливане заявил, что Россия и Китай могут сыграть более важную роль в решении экономических проблем Сирии, заявив, что раздираемая войной страна не может решить свой экономический кризис в одиночку.

«Две страны (Россия и Китай) смогут сыграть более важную роль в решении экономических проблем Сирии, чтобы выйти из продолжающегося кризиса, с которым она столкнулась с тех пор, как была навязана война», – сказал Веам Ваххаб Press TV.

Он отметил, что «в одиночку Дамаск не может предпринять шаги для выхода из этого экономического кризиса», отметив, что давление на Сирию было настолько сильным, что ни одна другая страна не смогла выжить.

Ваххаб сказал, что Россия сыграла важную роль в арабской стране, нанеся авиаудары по объектам террористических групп.

Он также высоко оценил помощь Ирана Сирии и Фронту сопротивления.

США содействуют передвижениям организации ИГИЛ в Сирии

В другом месте интервью Ваххаб сказал Press TV, что будущее терроризма в Сирии зависит от присутствия американцев в стране и их поддержки террористических групп.

«Американцы способствуют передвижению террористов, особенно террористов ИГИЛ, в районе Аль-Танф и некоторых других пустынных районах», – сказал он.

Ливанский политик предупредил о возрождении терроризма в Ираке и Сирии, заявив, что террористы действуют в двух арабских странах, потому что Соединенные Штаты хотят, чтобы это было так.

Вахаб сослался на активизацию военных маневров российской армии в Алеппо и сказал, что русские пытаются заблокировать путь контрабанды нефти, нанося удары по задействованным в операции механизмам.

Он подчеркнул необходимость защиты сирийских нефтяных ресурсов от террористов и подчеркнул, что американцам нельзя позволять способствовать контрабанде сирийской нефти.

Враги Сирии, включая США, Европу и некоторых арабов [countries]Они всегда призывали к разрыву отношений Сирии с Ираном и фронтом сопротивления ».

Боевики, пользующиеся иностранной поддержкой, контролируют Сирию с 2011 года.

В последние годы Соединенные Штаты поддерживали незаконное военное присутствие на сирийской территории, сотрудничали с боевиками против законного правительства в Сирии, похищали ресурсы сырой нефти страны, бомбили объекты сирийской армии и народных антитеррористических сил и навязывали препятствия. Санкции по Дамаску.

Сирийское правительство осудило односторонние санкции США как «преступления против человечности», заявив, что западные спонсоры терроризма должны заплатить цену за свои зверства против сирийской нации.