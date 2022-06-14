Россия и Китай открывают мост через границу для укрепления связей

Россия и Китай в пятницу открыли новый трансграничный мост через Дальний Восток, который, как они надеются, будет способствовать дальнейшему развитию торговли, поскольку Москва отказывается от западных санкций, введенных в отношении ее операций в Украине.

Мост, соединяющий российский город Благовещенск с китайским городом Хэйхэ через реку Амур, также известный как Хэйлунцзян в Китае, имеет длину более километра и будет стоить 19 миллиардов рублей (342 миллиона долларов), сообщает РИА Новости. .

В середине фейерверка грузовые автомобили с обоих концов проехали по двустороннему мосту, который был украшен флагами в цветах обеих стран, и была показана видеозапись церемонии открытия.

Вскоре после того, как в феврале президент Владимир Путин объявил о своем «безграничном» союзе, незадолго до отправки войск в Украину, российские официальные лица заявили, что мост соединит Москву и Пекин, стимулируя торговлю.

«В сегодняшнем разделенном мире мост Благовещенск-Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое символическое значение», — сказал Юрий Труднев, представитель Кремля на Дальнем Востоке России.

Заместитель премьер-министра Китая Ху Цзиньтао первоначально заявил, что китайский режим хочет углубить практическое сотрудничество с Россией во всех областях.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что мост поможет увеличить двустороннюю торговлю до более чем 1 миллиона тонн в год.

Сокращение времени в пути

Мост строился с 2016 года и был завершен в мае 2020 года, но его открытие было отложено из-за трансграничных ограничений Kovit-19, сообщает BTS-MOST, компания, строящая мост на российской стороне.

BTS-MOST заявила, что грузовые перевозки по мосту сократят путь китайских товаров до западной части России на 1500 километров (930 миль). Транспортные средства, пересекающие мост, должны будут заплатить 8 700 рублей (150 долларов США), которые, как ожидается, будут снижены, когда плата за проезд начнет покрывать затраты на строительство.

В апреле Россия ожидает, что поток товаров с Китаем вырастет, а торговля с Пекином достигнет 200 млрд долларов к 2024 году.

Китай является крупнейшим покупателем природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции России.

Коммунистический режим Китая отказался осудить действия России на Украине и подверг критике западные санкции в отношении Москвы.