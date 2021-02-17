Россия и Китай подписали соглашение о Международной станции лунных исследований

Россия выбирает лунный проект с Китаем по постоянному сотрудничеству с партнерами по Международной космической станции за пределами низкой околоземной орбиты

Хельсинки – Россия готовится подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем, чтобы сотрудничать в разработке концепции международной спутниковой исследовательской станции.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что «Роскосмос завершил локальные процедуры согласования Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики относительно сотрудничества в создании Международной станции исследования Луны». Космические новости В письме.

«Дата подписания, указанная выше. Меморандум о взаимопонимании «Это еще не определено и в настоящее время обсуждается с китайскими партнерами», – сказал Роскосмос. Обнародовано распоряжение Правительства РФ об этом шаге. В сети 11 февраля.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что официальное объявление о планах создания Международной станции лунных исследований приурочено к одному из ближайших международных мероприятий. В июне 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Всемирная конференция по исследованию космоса.

Роскосмос не предоставил дополнительных запрошенных подробностей о создании Международной лунной исследовательской станции или о вкладе в нее.

Считается, что ILRS – это видение, которое Китай разработал для роботизированной базы на южном полюсе Луны. Первые шаги будут следующие Чанъэ, ​​6, -7 и -8 Международные миссии и миссии, такие как «Русская Луна-27». В начале 1930-х годов расширенный ILRS будет включать в себя долгосрочные и, возможно, краткосрочные миссии роботов. Долгосрочное присутствие человека на южном полюсе Луны – это цель 2036-2045 годов.

На этой ранней стадии проект, по-видимому, состоит из Китая, России и, возможно, других стран, предоставляющих свои собственные космические аппараты. Это будет контрастировать с более сложной и интегрированной программой, такой как Международная космическая станция.

Цели ILRS включают в себя: «Строительный и рабочий персонал.[ity]Первая участвующая платформа на южном полюсе Луны, поддерживающая долгосрочные и крупномасштабные научные исследования, технические эксперименты, а также разработку и использование лунных ресурсов, согласно презентации в 2020 году Научно-техническому подкомитету Комиссии мира . Использование космического пространства (КОПУОС) Центром исследования Луны и космической инженерии Национального космического управления Китая (CNSA).

От ворот к лунной станции между Китаем и Россией

Развитие произошло после того, как Россия отказалась присоединяться Восемь стран, Включая Соединенные Штаты, при подписании соглашений Artemis в октябре прошлого года. Соглашения Обозначение Принципы и правила для тех, кто желает участвовать в программе исследования Луны Артемиды под руководством НАСА.

Саид Бледин Боуэн, преподаватель международных отношений в Университете Лестера в Соединенном Королевстве Космические новости Такое развитие событий неудивительно, учитывая, что Россия всегда была такой. теплый В Lunar Gateway, который является частью программы Artemis, и это будет принято во внимание. Тем не менее, проект будет по-прежнему страдать от потери российского опыта.

Боуэн рассматривает переход России как партнера Международной космической станции к более тесному сотрудничеству с Китаем в исследовании Луны, а не как партнеров по МКС как часть более широких космических и геополитических сдвигов, особенно после начала украинского конфликта.

«Этот меморандум о взаимопонимании соответствует более широкой тенденции, заключающейся в продвижении России на более близкую орбиту с Китаем», – говорит Боуэн, добавляя, что это более формальное соглашение основывается на существующем сотрудничестве в области материаловедения, обмена данными, соглашений о закупках и исследования Луны.

Однако Боуэн предупреждает, что это «просто Меморандум о взаимопонимании, поэтому нам нужно подождать, а что из этого следует».

Чжан Мин, исследователь по вопросам международной безопасности и космоса Шанхайской академии социальных наук, сказал: Космические новости Китай и Россия, которые давно сотрудничают в космосе, по разным причинам сталкиваются с трудностями в работе с США. Чжан отмечает, что Россия выразила озабоченность по поводу того, что Артемида была «сосредоточена на США» и что она ожидает «все большего и большего сотрудничества в космосе и на Луне между Россией и Китаем», если Соединенные Штаты «продолжат свою космическую политику и практику без каких-либо изменений».

В последние годы Соединенные Штаты агрессивно, иногда в одностороннем порядке продвигали свою космическую повестку дня, несмотря на опасения остальных. [of the] Это очень обеспокоило Китай и Россию. Чжан сказал, что недоверие и подозрительность к мотивам США еще больше подтолкнут Китай и Россию к дальнейшему сотрудничеству в космосе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил российским СМИ в прошлом году, что Китай и Россия договорились о «возможном» совместном создании исследовательской базы на Луне после переговоров с директором Китайского национального космического управления Чжан Кэцзяном.

Брайан Уиден из Фонда «Безопасный мир» также считает, что в течение некоторого времени назревает раскол, имея в виду вторжение в Украину и вмешательство в выборы 2016 года: «Я думаю, что мы находимся в совершенно ином пространстве отношений между Соединенными Штатами и Россией. чем это было в последние несколько десятилетий ».

«Я не думаю, что это окажет серьезное влияние на Артемиду. Россия уже имеет некоторый опыт работы с роботами на поверхности Луны, но у людей нет опыта космических полетов, и ее космический сектор уже некоторое время находится в упадке. ” Космическое партнерство с Россией на Международной космической станции было мотивировано больше соображениями национальной безопасности и внешней политики, чем необходимостью в российском опыте. Это полезно, но не критично “.

Европейское космическое агентство также приняло участие в обсуждениях, а недавно подписало Меморандум о взаимопонимании с НАСА На воротах. «В Европейском космическом агентстве мы внимательно следим за китайскими планами исследования Луны, чтобы выяснить, где могут встретиться наши программные интересы, в первую очередь миссии CE-6, -7 и -8, а также инициатива ILRS», – сказал Карл Бергквист, Агентство международных отношений. Об этом заявил представитель европейского космического агентства. Космические новости прошедший год.

Из Чанъэ в ILRS

ILRS – это расширенный эволюционный этап исследования Луны в Китае после утверждения первого набора миссий в начале 2000-х годов. С тех пор Китай запустил два корабля на лунную орбиту, пару посадочных миссий и марсоход, а в конце 2020 года был запущен комплекс. Чанъэ-5 Миссия по возвращению образца Луны.

Chang’e-6, миссия по возврату полярных образцов и мульти-космический корабль Чанъэ-7 Планируется на 2023-2024 годы. Следующая миссия Chang’e-8 будет направлена ​​на использование ресурсов на месте и испытаний технологии 3D-печати, а также наук о жизни, связанных с потенциальным долгосрочным пребыванием на Луне. Эти задачи сформируют автоматизированную основу для ILRS перед расширением до долгосрочной базы.

Китай также работает над развитием возможностей пилотируемых космических полетов в дальнем космосе. В мае 2020 года Китай испытал Новое поколение космических аппаратов Он также разрабатывает Сверхтяжелая пусковая установка Для космической инфраструктуры и лунных миссий. а Новая трехъядерная пусковая установка Возможные пилотируемые полеты на Луну также находятся в стадии разработки.