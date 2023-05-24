Россия и Китай подписали экономические соглашения, несмотря на санкции

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин приветствовал «беспрецедентные» отношения с Китаем, несмотря на давление санкций со стороны Запада, во время встречи со своим коллегой в Пекине.
Мишустин прибыл в Китай в понедельник, чтобы принять участие в бизнес-форуме в Шанхае во вторник, а затем вылететь в Пекин, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином (習近平) и премьер-министром Китая Ли Цяном (李強).
Это самый высокий визит российского чиновника в Китай после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.
Фото: АФП
«Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», — сказал Мишустин после церемонии встречи у Дома народных собраний в Пекине. «Для них характерно взаимное уважение интересов друг друга, стремление совместно реагировать на вызовы, которые связаны с нарастанием потрясений на международной арене и давлением неправомерных санкций со стороны коллективного Запада».
Ли высоко оценил «всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в новую эпоху».
«Я считаю, что ваша поездка в Китай на этот раз определенно оставит глубокое впечатление», — сказал он.
Ли сказал, что объем двусторонней торговли в этом году уже достиг 70 миллиардов долларов США.
«Это годовой прирост более чем на 40 процентов», — сказал он. Объем инвестиций между двумя странами постоянно увеличивается. Уверенно продвигаются масштабные стратегические проекты.
По итогам переговоров министры подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области торговли услугами и спорта, а также о патентах и экспорте российского проса в Китай.
Мишустин находится в Китае с высокопоставленными чиновниками, включая вице-премьера России Александра Новака, который занимается энергетической политикой.
В прошлом году Китай стал крупнейшим потребителем энергии в России, поскольку экспорт российского газа резко упал из-за волны западных санкций в связи с вторжением на Украину.
Российские государственные СМИ сообщили, что Новак заявил во вторник на форуме в Шанхае, что поставки российских энергоресурсов в Китай в этом году увеличатся на 40% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики говорят, что Китай имеет преимущество в отношениях с Россией и что его влияние растет по мере углубления международной изоляции Москвы.
Райан Хаас, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне и бывший чиновник Белого дома, сказал, что лидеров двух стран «больше объединяют общие обиды и опасения, чем общие цели». «Оба возмущены и чувствуют угрозу со стороны западного лидерства в международной системе и считают, что их страны должны проявлять больше уважения в вопросах, затрагивающих их собственные интересы».
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