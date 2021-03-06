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Китайское высшее образование продолжает демонстрировать улучшения в последних Рейтинг университетов мира QS по предметамРекордное количество программ достигает наивысшего рейтинга – 50. Российское высшее образование продолжает укрепляться, при этом рекордное количество факультетов достигает рекордных 20 мест.

Но это были неутешительные результаты для Австралии: наименьшее количество программ вошло в десятку лучших в мире за последние три года. В общей сложности 13 из 10 лучших факультетов ниже, чем в 2020 (17) и 2019 (18), а две трети программ Австралийского национального университета сокращаются по сравнению с прошлым годом.

Около 126 китайских программ входят в число 50 лучших в мире по своей тематике, что является рекордным показателем в 100 в 2020 году и 97 в 2019 году.

В настоящее время 47 российских кафедр входят в 100 лучших факультетов мира по сравнению с 22 в 2018 году, 14 входят в топ-50 факультетов по сравнению с восемью в 2018 году. Университет Project 5-100 продолжает добиваться хороших результатов с рейтингом из 124 программ.

«Постоянный рост числа китайских университетов был самой важной глобальной тенденцией в сфере высшего образования с тех пор, как мы начали оценивать вузы почти два десятилетия назад. Мы заметили, например, что в Китае сейчас обучается больше, чем аспирантов», – сказал представитель QS Джек Моран. . Соединенные Штаты “.

Бенсоттер, старший вице-президент QS по профессиональным услугам, сказал, что Россия расширила возможности своих университетов, направив финансирование в институты с высоким потенциалом. «Теперь мы видим положительные результаты этих разумных решений в нашем глобальном рейтинге».

Среди стран с 50 ведущими программами доминирующей силой остаются Соединенные Штаты (33%), за ними следуют Великобритания (15%), Австралия (8%) и Канада (6%).

Система высшего образования США восстанавливается с тех позиций, которые она утратила за последние два года, и по-прежнему является домом для почти половины ведущих университетских факультетов мира.

У него есть 30 наиболее эффективных отделов и тенденции к росту после двух лет снижения числа в его 10 лучших программах за последние четыре года – с 236 в 2018 году до 235 в 2019 году и 222 в 2020 году, но поднявшись до 244 в 2021 году. 20 и ТОП-50 и ТОП-100.

Сектор высшего образования Великобритании остается устойчивым. Британский университет возглавляет тринадцать из 51 предметной таблицы, а Оксфордский университет возглавляет пять из этих тринадцати.

Напротив, японское высшее образование находится в относительном упадке после десятилетий недофинансирования исследований и докторантов.

Кроме того, индийская программа «Институты влияния» изо всех сил пытается принести результаты, при этом не наблюдается увеличения представительства 100 ведущих государственных учреждений Индии, признанных заметными.

Материковая Европа, на которую попадает 40% программ, остается доминирующей экосистемой высшего образования во всем мире, но в ней наблюдается сокращение на 1404 программ по сравнению с 860 в рейтинге.

Латинская Америка продолжает бороться за то, чтобы идти в ногу с темпами улучшения исследований и уровнями признания работодателей, которыми пользуются их международные коллеги. Из 667 программ, которые она оценила, она оказалась на 191 ниже, а 97 улучшились по сравнению с прошлым годом.

На Ближнем Востоке Саудовская Аравия, доминирующая сила с почти третью засекреченных программ региона, продемонстрировала рост рейтинговых программ на 43% и снижение только на 2%.

В африканских университетах 17 факультетов входят в 100 лучших мест, но только три имеют научные или технические специальности, и из 135 программ, которые были ранжированы в прошлом году, хотя большинство из них оставалось стабильным, это число уменьшилось вдвое (33) по сравнению с число увеличилось (33) 16).

QS или Quacquarelli Symonds – The International Thought Foundation for Higher Education – 3 марта опубликовал одиннадцатое издание Всемирного рейтинга университетов QS по предметам, в котором представлен независимый сравнительный анализ эффективности 13 883 отдельных университетских программ, проводимых студентами 1440 университетов в 85 офисы по всему миру, по 51 академической специальности.

«Наблюдение за тенденциями в производительности почти 14 000 университетских факультетов позволяет нам сделать некоторые выводы об общих чертах между странами, которые улучшаются, и странами, в которых нет», – сказал Моран.

Он сказал, что следует выделить три фактора.

Во-первых, международное мировоззрение – как с точки зрения преподавательского состава, так и с точки зрения исследовательских отношений – тесно связано с повышением эффективности.

Во-вторых, развивающиеся университеты получали надежные целевые инвестиции от правительств в течение десяти или более лет, особенно в Китае, России и Сингапуре.

В-третьих, улучшение отношений с отраслью связано с улучшением результатов в сфере занятости, исследований и инноваций.

Гарвард и Массачусетский технологический институт возглавляют мир

Ведущие учебные заведения США Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) – самые эффективные учебные заведения в мире, занимающие первое место по 12 предметам.

Но ни один университет не имеет более 50 факультетов, чем Канадский университет Торонто (46), который превосходит Калифорнийский университет и Лос-Анджелес в США (43) и Университет Британской Колумбии (41), а также в Канаде.

ETH Zurich в Швейцарии – лучший университет континентальной Европы, занимающий первое место в области геологии, геофизики, наук о Земле и море. По доле в топ-10 Швейцария занимает третье место в мире по сектору высшего образования.

Благодаря десятилетию сильных инвестиций и пожертвований два сингапурских университета заняли первое место: Технологический университет Наньян был первым в области материаловедения, а Национальный университет Сингапура – лучший университет в Азии – был первым в области нефтяной инженерии.

Благодаря мировым достижениям в области стоматологии, нефтяной инженерии и горной инженерии, Университет Сан-Паулу в Бразилии сохранил свои позиции как лучший университет в Латинской Америке в этой области.

Кейптаунский университет в Южной Африке остается самым конкурентоспособным учебным заведением в Африке: 24 его программы входят в 200 лучших.

Рейтинг QS World University Rankings по предметам является частью ежегодного портфеля QS World University Rankings, с которым в 2020 году консультировались более 147 миллионов раз, а средства массовой информации и учреждения освещали его 98000 раз.

Новости мировых университетов Дальнейший анализ региональных показателей будет представлен в выпуске на следующей неделе. Все данные предоставлены QS.