Россия и Китай угрожают миру на суше и на море

Предоставлено PLA Navy Размещено 6 января 2022 г. в 16:19 автором

Стратег

[By Peter Jennings]

По мере того, как 2021 год приближается к мрачному концу, международные стратегические перспективы остаются мрачными.

Авторитарные режимы угрожают конфликтами в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Основные демократии разрознены, внутренне разорваны и не желают защищать мировой порядок, который они изначально создавали.

Так не должно было быть. Формальный распад Советского Союза 26 декабря 1991 года должен был ознаменовать начало эпохи процветания либеральных демократий. С другой стороны, 2022 год может стать годом, когда демократии, действующие в рамках международного порядка, основанного на правилах, столкнутся с самым суровым испытанием.

После нескольких десятилетий, в течение которых западные вооруженные силы сосредоточили свои усилия на в основном провальных контртеррористических и противоповстанческих операциях на Ближнем Востоке, мы сталкиваемся с тревожной перспективой традиционного межгосударственного конфликта в нескольких региональных очагах напряженности.

Массовое наращивание российских вооруженных сил на границах с Украиной и Беларусью создает потенциал для серьезного конфликта в следующие несколько месяцев. Полномасштабное вторжение в Украину после спорных восточных провинций было бы самым катастрофическим, но, возможно, наименее вероятным исходом.

Более вероятные сценарии включают в себя откровенный ввод Россией своих войск в украинский регион Донбасса, который Москва контролирует с момента вторжения в 2014 году, используя местные прокси-силы и секретную российскую армию.

Затем президент России Владимир Путин может попытаться создать сухопутный мост между Донбассом и оккупированным Россией Крымом, расширяя фронт, через который Россия может атаковать глубоко в Украине.

Путин может также направить войска для марионеточного управления Беларусью, угрожая украинской столице Киеве с севера, но также разместив российские войска непосредственно на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

На данный момент Соединенные Штаты и НАТО не хотят военного ответа. В начале декабря президент США Джо Байден сказал Путину на виртуальной встрече, что «если Россия снова вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами».

Более того, были расплывчатые обещания предоставить «дополнительные оборонительные материалы для украинцев» и укрепить восточных союзников по НАТО. Путину в основном был дан зеленый свет на военные операции, а Байден в течение нескольких недель не уделял должного внимания этому вопросу.

В этом месяце Соединенные Штаты, НАТО и Россия обсудят требования Путина, которые, если они будут согласованы, серьезно ограничат способность Америки защищать Европу и укрепят позиции сил, приближенных к России. США не могут принять требования Путина, но они окажут Украине не более чем символическую военную поддержку. Февраль может стать месяцем начала российских военных действий.

Какие уроки может извлечь китайский лидер Си Цзиньпин из очень опасной военной позиции Путина? Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся в конце февраля. С этим магическим натиском мы должны ожидать, что Си удвоит попытки Коммунистической партии Китая установить контроль над Тайванем и ее долгосрочную цель — стратегическое господство в Азии.

Китай и Россия становятся все более близкими после захвата Россией Крыма в 2014 году, а Пекин аннексировал большую часть Южно-Китайского моря, построив в том же году остров для военных баз.

Ши подражает путинскому международному сценарию. Оба лидера несут значительные международные риски — с учетом военного вмешательства России в Сирию и авторитарного подавления Китая в Гонконге — оба выступают за широкомасштабное и быстрое наращивание военной мощи, и оба угрожают применить военную силу, чтобы оказать давление на согласие Запада.

Честно говоря, стратегия работает. Украина важнее для России, чем США и Западная Европа. Южно-Китайское море имеет большее значение для Пекина, чем для Вашингтона, по крайней мере, в 2014 году. Авторитарный обман и балансирование на грани войны могут привести к отступлению от демократии.

Представьте себе сценарий 2022 года, когда Пекин закроет Тайваньский пролив для морских перевозок и объявит бесполетные зоны в Восточном и Южно-Китайском морях, поскольку они являются «суверенной территорией Китая». Тогда Си мог бы создать на китайском побережье, граничащем с Тайванем, огромные десантные и воздушно-штурмовые силы.

Пекин может активировать пропагандистскую кампанию и его ставленники на Тайване, призвать к «воссоединению» мятежной провинции, находящейся под контролем Коммунистической партии Китая, и заявить, что Соединенные Штаты угрожают безопасности Китая, оказывая военную помощь Тайбэю.

Это будет китайское повторение тактики Путина в отношении Украины. Что сделает Байден? Если в ответ США пригрозят экономическими санкциями, не допуская военных действий, Си может сделать вывод, что «воссоединение» Тайваня с Китаем путем обмана и принуждения стоит попробовать.

Эта аналогия не работает, потому что Тайвань играет более важную роль в безопасности Азии, чем Украина для Западной Европы. Тайвань, контролируемый Коммунистической партией Китая, представляет реальную угрозу безопасности Японии и военному господству Америки в Тихом океане. Напротив, контроль России над Беларусью и восточной Украиной усугубляет проблемы НАТО, но не меняет правил стратегической игры.

Вот еще два стратегических вопроса, которые могут возникнуть в этом году. Северная Корея столкнулась с кризисом внутреннего экономического коллапса, вызванным международными санкциями из-за разработки ее ядерного оружия и ракет.

Неустойчивое вождение Ким Чен Ына в прошлом году ознаменовалось необъяснимыми исчезновениями и потерей веса, что могло быть связано с серьезными проблемами со здоровьем. Оспаривание его руководства имело бы ужасные последствия для стабильности режима.

Северная Корея управляет кризисами, пытаясь их экспортировать. Ожидайте новых ракетных и ядерных испытаний, призванных ослабить санкции США.

В нашем ближайшем к нам регионе премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согавари будет и дальше вести свою страну на грань катастрофы, выстраивая отношения зависимости с Пекином. Предлагаемое присутствие китайской полиции не будет последней уступкой, которую Китай потребует от Сугавари в обмен на финансирование своего правительства.

Вы знаете, что у Канберры настоящая проблема, когда политическое руководство успокаивается. Конечно, это дело правительства Соломона, но Австралия не намерена допустить, чтобы китайский агент появился в Коралловом море. Вспомните 1941 год. Это кардинальное изменение нашей безопасности.

Мир на Земле? Не в 2022 году.

Питер Дженнингс — исполнительный директор ASPI и бывший заместитель министра обороны США по стратегии. Версия этой статьи появилась в The Australian. Он показан здесь благодаря The Strategy и может быть найден в его первоначальном виде. здесь.

Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору, а не обязательно The Maritime Executive.