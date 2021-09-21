Россия и КНР перехватывают американские самолеты «несколько раз в день» в Тихом океане: PacAF – оборона прорывает оборону

AFA: Командующий Тихоокеанскими ВВС говорит, что в прошлом году два китайских пилота и один российский пилот были замешаны в «непрофессиональных полетах». «Это лишь верхушка айсберга китайско-российских операций», – сказал генерал Кеннет Вельсбах на ежегодной конференции Ассоциации ВВС США.

Вельсбах сказал, что эти три инцидента были «скорее всего, просто побегом пилота во время перехвата». Но я вам скажу, что аварии случаются почти каждый день. Либо китайцы, либо Россия – либо оба – перехватывают одну из наших платформ, которая выполняет полеты почти каждый день, и много раз в день это не редкость ».

«Итак, мой главный фундаментальный комментарий заключается в том, что мы видим профессиональные полеты пилотов ВВС Китая, а также ВВС России», – добавил Вельсбах.

Однако, когда его спросили, есть ли доказательства того, что две страны координируют свои расследования своих союзных и партнерских расширенных экономических зон или их опознавательных зон противовоздушной обороны (ПВО), «я не знаю, являются ли они или нет», – сказала она.

Конечно, не только США следят за ударами китайской авиации и кораблями. Япония Белая книга по обороне только что выпущена Он предупредил, что китайские облеты и морские вторжения «стали источником серьезной озабоченности для региона, включая Японию и международное сообщество», что потребует новых возможностей и доктрины для противодействия им.

Другая новость из Вельсбаха касалась предстоящей покупки Индией российской системы С-400, которую многие считают лучшей системой противовоздушной обороны в мире, но которая может доставить серьезные политические проблемы любому партнеру или союзнику США, который так считает..

Он сказал, что не возражает против покупки Индией системы «в нынешних условиях». Но – и это большое но – он сказал, что поведение Индии «может повлиять на закупку Индии в будущем, если они будут заинтересованы в покупке у нас другого оборонного оборудования. Но это не для меня, и я не говорю об этом, потому что это завтрашний день “.

В контексте своих замечаний Вельсбах ясно давал понять Индии, что любая надежда на покупку F-35 столкнется с серьезными препятствиями со стороны официальных лиц США, обеспокоенных тем, что Россия сможет получить важную информацию о возможностях и слабостях F-35, если они поделятся это. Воздушное пространство с С-400. Известно, что Турция была исключена из программы F-35 из-за того, что она закупила С-400, партнером которой она была и от которых она смогла получить значительные экономические выгоды.

