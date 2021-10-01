Россия и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в мирном космосе – Science & Space

Мехико, 30 сентября. / ТАСС /. Мексика и Россия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области освоения космоса, сообщило в среду посольство России в этой латиноамериканской стране в Facebook.

«Межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в посольстве в присутствии министра труда и социальной защиты Антона Котякова и посла Виктора Коронелли», – говорится в сообщении. От России документ подписал заместитель генерального директора Госкорпорации Роскосмос Сергей Савельев, от Мексики – генеральный директор Мексиканского космического агентства Сальвадор Ландерос.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Российско-мексиканской комиссией по предпринимательству и Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям.

Ранее Котяков провел переговоры с министром экономики Мексики Татьяной Клаутер, на которых обсуждались перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В понедельник российский министр присутствовал в качестве почетного гостя на праздновании 200-летия независимости Мексики. Он также встретился с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в Мехико.

После Бразилии Мексика остается вторым по величине торговым партнером России в регионе. В основном страна импортирует минеральные и химические продукты из России, при этом более 25% мексиканского экспорта составляют автомобили и их части.