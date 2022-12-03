Россия и Мьянма укрепляют двусторонние отношения в ответ на экономические и военные потребности

Политологи отмечают, что и Россия, и Мьянма, осужденные международным сообществом, в том числе США, укрепили сотрудничество, исходя из экономических и военных нужд.

29 ноября в Най Пьи Тау состоялась встреча военачальника генерала Мин Аун Хлаинга с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России.

Военный совет заявил, что в ходе встречи стороны обсудили условия активизации сотрудничества в сфере обороны, образования, здравоохранения и техники, а также сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Они также обсудили укрепление дружественных отношений между вооруженными силами двух стран, а также процедуры двустороннего обмена, стратегическое сотрудничество в экономической и технологической сферах двух стран.

Политический аналитик доктор Сай Кье Зин Соэ предполагает, что, поскольку Россия и Мьянма разделяют одинаковую политическую позицию, они вместе работают над укреплением своих партнерских отношений в технологическом и торговом секторах.

Более того, он отметил, что, хотя международное сообщество осуждает Россию за ее вторжение в Украину, Россия, похоже, рассматривает Мьянму, имеющую опыт военного правления, как важного партнера.

Ю И Тун (Сипао), политолог, сказал, что Россия и Мьянма пытались установить тесные отношения, поскольку они были изолированы западными странами, включая США, и Россия, похоже, сотрудничает в ядерной сфере ради экономической выгоды. .

После переворота военачальник генерал Мин Аунг Хлаинг совершил три поездки в Россию.

Капитан CDM Каунг Тху Вин сказал, что, поскольку Россия и Мьянма взаимозависимы, может быть много вопросов, над которыми они будут работать вместе в будущем.

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» сообщила 21 ноября, что военные делегации посетили Россию и подписали меморандум о технико-экономическом обосновании строительства атомной электростанции в Мьянме.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, базовая структура для строительства реактора малой мощности в Мьянме будет совместно разработана Россией и Мьянмой.