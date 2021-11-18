Россия и ОАЭ подписали соглашение о содействии освоению космоса в мирных целях

26 октября правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации подписали соглашение о поощрении использования космического пространства в мирных целях и укреплении отношений между двумя странами. Как сообщается, соглашение было подписано на полях 72-й Международной астронавтической конференции (МАК) в Дубае, первого глобального космического мероприятия, организованного арабской страной. ОАЭ в сделке представляли государственный министр по передовым технологиям ОАЭ и президент космического агентства ОАЭ Сара Аль-Амири, а Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, подписал документы по России.

Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 🇷🇺🇦🇪 🔗 подробнее: https://t.co/KTja0gZ7ep pic.twitter.com/4G4UgVeGuD — роскосмос 26 октября 2021 г.

Пилотируемые космические миссии, совместное использование космических кораблей в основных повестках дня

Две страны вступили в партнерство по ряду программ, наиболее важными из которых являются сотрудничество в пилотируемых космических полетах, использование услуг запуска космических аппаратов, спутниковая связь, партнерство в области астробиологии и медицины, новое космическое оборудование и технологии, а также правовое регулирование. космической деятельности. В соответствии с этим соглашением две страны также будут обеспечивать сотрудничество для решения связанных с космосом научных, технических и международных проблем, помимо обмена научно-техническими данными и информацией.

Чтобы двигаться вперед с целью укрепления позиций ОАЭ в глобальной космической гонке, страна заявила, что это сотрудничество заложило основу для реализации совместных космических программ и проведения совместных исследований с Россией.

«Космическое агентство ОАЭ работает над укреплением позиции ОАЭ как ответственного игрока в глобальной космической сфере, укрепляя свои отношения, глобальное присутствие и космическое мастерство, чтобы помочь в решении глобальных проблем», — говорится в пресс-релизе.

Между тем, в ОАЭ проходит первое космическое мероприятие под названием Международная астронавтическая конференция (МАК) на Ближнем Востоке, которое началось вчера, 25 октября, и завершится 29 октября.

72-й Международный астронавтический конгресс (МАК)

Мероприятие, проводимое правительством Объединенных Арабских Эмиратов как крупнейшее и наиболее известное глобальное аэрокосмическое мероприятие в мире, проходит во Всемирном торговом центре Дубая. Мероприятие было совместно организовано Космическим центром Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) и Международной астронавтической федерацией (IAF) под темой «Вдохновение, инновации и открытия на благо человечества». Сегодня второй день Космической ярмарки, которую посетят более 4000 зарегистрированных посетителей, а также 350 молодых специалистов, специалистов по космосу и делегаты из более чем 110 стран.

Во время моей периодической экскурсии по выставке Expo сегодня … в павильоне Мальдив, где я встретился с его президентом … и в павильоне Египта, где я увидел часть его истории и цивилизации … и в швейцарском павильоне, где мы познакомились с его культурой и продукты pic.twitter.com/stqjmgOfOa — Его Высочество шейх Мохаммед (HHShkMohd) 25 октября 2021 г.

И в павильоне Эмирейтс на выставке Expo 2020 Dubai. ..Emirates Airlines и Expo являются партнерами в глобальном мероприятии .. Expo становится быстрее и проще с Emirates Airlines .. Эмирейтс Airlines становится сильнее и крупнее на глобальном мероприятии .. Одна команда имеет положительное значение. pic.twitter.com/f9CmR6860T — Его Высочество шейх Мохаммед (HHShkMohd) 25 октября 2021 г.

(Фото: Роскосмос)