Россия и Польша завоевали золотые медали на чемпионате мира по сабле в Будапеште

Россия и Польша выиграли золото на Кубке мира Международной федерации фехтования (FIE) по сабле в Будапеште, Венгрия.

Камиль Ибракимов, Анатолий Костенков, Константин Логанов и Венимин Решетников стали лидерами мужских соревнований в России.

Российский квартет обыграл Макса Хартунга, Ричарда Хуберса, Матиаса Сабо и Бенедикта Вагнера 45:43 в финале в БОК Холле.

Бронзовые медали достались венгерским игрокам Thames Texi, Sonat Komesi, Andrs Chadmarie и Aaron Szilaki.

Они сказали, что обыграли южнокорейскую команду со счетом 45-40, в которую вошли вчерашние золотые медалисты в личном зачете О Чан Юке и Ку Пан Гил, Ким Чен Хван и Ким Джун Хо.

В женском финале Сильвия Мадуссак, Марта Пуда, Анжелика Уотер и Джусанна Сислер выиграли золото 45-44 у Мишель Баттистон, Мартины Гриссио, Розеллы Грегорио и Ирен Векки из Италии 45-44.

Южная Корея благодарит Бронзу за усилия Чхве Су Ён, Ким Джи Ён, Со Джи Ён и Ын Джи Су.

Квартет победил французскую одноклубницу Сару Пульсар, Сесилию Бордер, Манон Брюне и Шарлотту Ломбок.

Чемпионат мира по сабле в Будапеште был омрачен вспышкой коронавируса в сезоне 2020-2021 годов и предоставил возможность заработать места на модифицированных Олимпийских играх 2020 года в Токио.