Россия и США выиграли первую мировую серию по руководству >> Scuttled Butt News

Опубликовано 11 июля 2021 г.



Пять событий Мировая серия 2021 года для Gidefo пройдет с 8 по 11 июля в Киссерии, Италия, для 99 участников. После четырех дней и 17 гонок Дениз Тарадин (Россия) и Даниэла Морос (США) выиграли открытый и женский титулы. Тардин на одно очко опережал Акселя Маселла (FRA) и Тони Водисека (SLO) на 29 очков. Морос, занявший 31-е место в общем рейтинге, на 13,2 балла опережает Бому Ньюленд (Франция), а Элли Олдридж (GPR) опережает 30 женщин на 41,2 балла.

Полученные результаты:

Топ-5 открытых

1 RUS 117 24 очка Дениз Дарад

2 FRA 69 Axel Masella 25 очков

3 SLO 120 Тони Водисек 53 очка

4 FRA 64 Тео де Раманкур 53 очка

5 FRA 112 Максим Ночер 63пц

Первые 3 девушки

1 США 113 Даниэла Морос

2 FRA 118 Поэма Ньюленд

3GPR 76 Элли Олдридж

Первые 3 гроссмейстера

1 Джеймс Джонсон

2 Ден Томас Беккет

3 GRE Дмитрий Марменитис

Первые 3 мастера

1 тур Эдер Гинеол

2 ИДА Валерио Вентури

3 Джеймс Джонсон

Топ-3 молодежи (до 19 лет)

1 ИДА Рикардо Пианози

2 SGP Maximilian Matter

3 RUS Михаил Новиков

Постоянная информация – Детали гонок – Полученные результаты

Всемирная серия 2021 года по руководящим принципам

8-11 июля – Киссерия, Италия.

15-19 сентября – Транси, Австрия.

6-10 октября – Cochlear, Италия.

17-21 ноября – Хандия, Испания.

24-28 ноября – Маспаломас, Испания.