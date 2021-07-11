Россия и США выиграли первую мировую серию по руководству >> Scuttled Butt News

Опубликовано 11 июля 2021 г.
Пять событий Мировая серия 2021 года для Gidefo пройдет с 8 по 11 июля в Киссерии, Италия, для 99 участников. После четырех дней и 17 гонок Дениз Тарадин (Россия) и Даниэла Морос (США) выиграли открытый и женский титулы. Тардин на одно очко опережал Акселя Маселла (FRA) и Тони Водисека (SLO) на 29 очков. Морос, занявший 31-е место в общем рейтинге, на 13,2 балла опережает Бому Ньюленд (Франция), а Элли Олдридж (GPR) опережает 30 женщин на 41,2 балла.
Полученные результаты:
Топ-5 открытых
1 RUS 117 24 очка Дениз Дарад
2 FRA 69 Axel Masella 25 очков
3 SLO 120 Тони Водисек 53 очка
4 FRA 64 Тео де Раманкур 53 очка
5 FRA 112 Максим Ночер 63пц
Первые 3 девушки
1 США 113 Даниэла Морос
2 FRA 118 Поэма Ньюленд
3GPR 76 Элли Олдридж
Первые 3 гроссмейстера
1 Джеймс Джонсон
2 Ден Томас Беккет
3 GRE Дмитрий Марменитис
Первые 3 мастера
1 тур Эдер Гинеол
2 ИДА Валерио Вентури
3 Джеймс Джонсон
Топ-3 молодежи (до 19 лет)
1 ИДА Рикардо Пианози
2 SGP Maximilian Matter
3 RUS Михаил Новиков
Постоянная информация – Детали гонок – Полученные результаты
Всемирная серия 2021 года по руководящим принципам
8-11 июля – Киссерия, Италия.
15-19 сентября – Транси, Австрия.
6-10 октября – Cochlear, Италия.
17-21 ноября – Хандия, Испания.
24-28 ноября – Маспаломас, Испания.
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