Россия и США модернизируют спутники в Арктике на фоне продвижения на север.

Соединенные Штаты и Россия модернизируют системы спутникового наблюдения над Арктикой, поскольку стратегическое соревнование на Крайнем Севере вступает в самую опасную фазу с момента окончания холодной войны.

Российский спутник “Арктика-М” вышел на орбиту ракеты “Союз”, запущенной с космодрома Байконур в Казахстане в воскресенье.

Это первый из двух новых спутников, которые призваны дать России обзор погодных условий в регионе и ретранслировать сигналы бедствия с кораблей, самолетов или людей в отдаленных районах в рамках программы спасения. Второй спутник будет запущен в 2023 году.

Запуск был произведен после того, как США и Канада объявили, что они укрепят систему раннего предупреждения времен холодной войны в ответ на возросшую активность России и Китая в регионе.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что после двусторонних переговоров 23 февраля увеличат расходы на Североамериканское командование ПВО.

Норад, сеть спутников, радиолокационных станций и авиабаз на Аляске и в северной Канаде, была впервые разработана в 1950-х годах для раннего предупреждения союзников о советском нападении на Арктику, но в последние годы была заменена гиперзвуковыми ракетами, разработанными компанией Россия. И Китай.

Температура в Арктике более чем вдвое превышает среднемировую температуру за последние три десятилетия, что приводит к потере ресурсов и контролю над морскими путями по мере таяния льда.

Россия стремится разрабатывать новые доступные минеральные ресурсы и развивать деятельность вдоль Северного морского пути через его северный фланг. Кроме того, за последнее десятилетие он вновь открыл несколько военных баз в регионе и инвестировал средства в специализированные боевые подразделения в Арктике.

США, многие северные страны и Китай также проявили интерес к защите своего влияния в регионе.

В прошлом году Китай объявил о своих планах по запуску спутника на основе радара с синтезированной апертурой (SAR) для мониторинга состояния морского льда и маршрутов доставки.

Россия будет председательствовать на протяжении двух лет в Арктическом совете, в который в этом году также входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.

Советник президента Владимира Путина по вопросам Арктики Антон Кобяков заявил, что в число приоритетов президентства войдут статус коренных народов, сохранение экосистем и биоразнообразия, развитие туризма и привлечение инвестиций.