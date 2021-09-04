Россия и США продолжают сотрудничество по ракетному двигателю РД-181 – президент Роскосмоса – Наука и космос

Москва, 4 сентября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что российское космическое агентство Роскосмос продолжит сотрудничество со своими американскими коллегами по ракетному двигателю РД-181.

«По двигателю РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса заявил, что Россия будет рада сотрудничеству по двигателю РД-181, если «США решат закупить больше».

«Они составили мощный запас наших двигателей РД-180 для запуска своих ракет, включая программу пилотируемых полетов Boeing», – отметил он.

Ранее правительство России поддержало переговоры о покупке российских двигателей РД-181М производства НПО Энергомаш (создано в Роскосмосе) для ООО «Орбитальные науки» после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документ подтверждает, что подписание контракта возможно, если все вопросы интеллектуальной собственности будут решены с участием Минобороны России и Роскосмоса. Более того, ракета-носитель «Антарес» с российскими двигателями не должна использоваться для запуска военной техники, а американская компания обязана принять меры по защите российских технологий.