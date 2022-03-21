Россия и Украина борются за сдерживание осажденного Мариуполя Военные новости России и Украины

Российские и украинские войска продолжают бои за осажденный портовый город Мариуполь, а президент Украины Владимир Желенский призвал Израиль помочь отразить наступление России на его страну.

Сотни тысяч жителей оказались в ловушке в разбомбленном городе, окруженном российскими войсками более двух недель, без еды, воды и электричества.

Бои в Мариуполе продолжались в воскресенье, заявил губернатор региона Павел Гириленко, который со слезами на глазах охарактеризовал выселение из разрушенного города на Азовском море как «войны шли на каждой улице».

Российские силы в субботу разбомбили художественную школу, в которой укрылись 400 воспитанников, но число погибших пока неизвестно, сообщили в Мариупольском совете.

«Аль-Джазира» не смогла самостоятельно проверить эти утверждения. Россия не сразу прокомментировала предполагаемую атаку и отрицает нападение на мирных жителей.

Президент Украины Владимир Желенский назвал осаду Мариуполя военным преступлением.

«Делать это для мирного города — это ужас, который запомнят на века вперед», — сказал он поздно вечером в субботу.

По словам городских властей, по меньшей мере 2300 человек погибли, некоторые из них были похоронены в братских могилах.

Некоторые из тех, кому удалось бежать из Мариуполя, в слезах обнимали родственников, когда садились в поезд в воскресенье во Львове, примерно в 1100 километрах (680 миль) к западу.

«Войны были на каждой улице. Каждый дом стал пунктом назначения», — рассказала Ольга Никитина, которую обнял брат, когда она сошла с поезда. «За окнами раздался звук выстрелов. В квартире было ниже нуля.

Вскоре после этого Марина Галла сбежала со своим 13-летним сыном. Он сказал, что три недели скрывался в подвале культурного центра с примерно 250 людьми без воды, электричества и газа.

«Мы (вышли из дома), потому что снаряды попали в дома через дорогу. Нет крыши. «Люди были ранены», — сказал Галла, добавив, что его мать, отец, бабушка и дедушка были «отсталыми» и «даже не знали, что мы уезжаем».

Захват Мариуполя поможет российским войскам обеспечить сухопутный путь из Украины на Крымский полуостров, который аннексировал Москву из Москвы в 2014 году.

Путин говорит, что российская «спецоперация» направлена ​​на разоружение Украины и отчуждение опасных националистов. Западные страны называют это агрессивной войной и вводят санкции, направленные на подрыв экономики России.

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что 10 миллионов человек были перемещены по всей Украине, из которых около 3,4 миллиона бежали в соседние страны, такие как Польша.

Управление ООН по правам человека заявило, что к полуночи в субботу было убито не менее 902 украинских мирных жителей, хотя на самом деле их число, вероятно, было больше. Украинская прокуратура утверждает, что 112 детей были убиты.

Ситуация в других городах

Ассед Байг из «Аль-Джазиры» сообщает из северо-восточного города Харькова, что жители продолжают подвергаться бомбардировкам.

«Утром и днем ​​мы слышали сильный артиллерийский огонь», — сказал он. «Это то, с чем здесь столкнулись украинцы: серия взрывов, ракетные удары, обстрелы, [and] Тяжелая артиллерия».

По словам мэра второго города Украины, разрушено более 600 зданий, в том числе школы и больницы.

В Герсоне, единственном городе, захваченном российскими войсками с момента начала вторжения 24 февраля, на полученном Reuters видеозаписи видно, как десятки протестующих окружены сине-желтым национальным флагом Украины и скандируют «Идите домой». Две военные машины с русской символикой на русском языке.

Машины покидали территорию и возвращались.

Между тем в Минобороны России заявили, что крылатые ракеты были запущены с кораблей в Черном и Каспийском морях, а гиперзвуковые — из воздушного пространства Крыма.

Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, а их скорость, маневренность и высота затрудняют их отслеживание и перехват.

«Почти контракт»

Турция заявила, что Россия и Украина добились прогресса в переговорах о прекращении войны и что обе стороны «близки к соглашению».

«Конечно, когда идет война, когда гибнут мирные жители, идти на компромисс непросто, но мы хотим сказать, что темпы еще больше увеличились», — заявил журналистам министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Киев и Москва на прошлой неделе объявили о некотором прогрессе в направлении политической формулы, которая гарантировала бы безопасность Украины, обвиняя при этом каждую сторону в том, что она удерживает НАТО — ключевое требование России — в медлительности.

В интервью CNN Желенский подтвердил, что готов к переговорам с Путиным и что без переговоров война не закончится.

«Поэтому я считаю, что нужно использовать любую форму, любую возможность, чтобы получить возможность переговоров, возможность переговоров с Путиным», — сказал он. «Но если эти попытки потерпят неудачу, это означает Третью мировую войну».

Позже в воскресенье Зеленский обратился к израильскому парламенту по видеосвязи и поставил под сомнение нежелание Израиля продавать свою систему противоракетной обороны «Железный купол» Украине.

«Все знают, что ваши системы противоракетной обороны самые лучшие… и вы, безусловно, можете помочь нашему народу и спасти жизни украинцев и украинских евреев», — сказал еврей по происхождению Желенский.

Израиль отклонил призывы к поставкам оружия на Украину или ввел санкции против России или ее олигархов, некоторые из которых имеют тесные связи с евреями и Израилем.