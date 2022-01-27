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Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прекращении огня

27 января, 2022
Toma Kulikov

Объявление было сделано после встречи в Елисейском дворце так называемого нормандского формата — четырехсторонней беседы между представителями Украины, России, Германии и Франции, — которая с 2014 года пытается установить мир на востоке Украины.

Напряженность между Москвой и Киевом На самом высоком уровне за последние годы, с массовым наращиванием российских войск вблизи общих границ двух бывших советских республик, что вызывает опасения, что Россия может начать вторжение.

Выступая после встречи в среду, главный переговорщик Москвы Дмитрий Козак заявил, что режим прекращения огня должен соблюдаться «безоговорочно», но многие другие вопросы на востоке Украины остаются нерешенными.

Западные официальные лица продолжают Стремление к дипломатическому решению напряженность за счет полного выполнения Минских соглашений — протокола о прекращении огня, подписанного Украиной и Россией в 2015 году.

«Мы договорились, что, несмотря на различные противоречия существующих Минских соглашений между Украиной и Донецкой областью и Луганском, перемирие на Донбассе должно соблюдаться безоговорочно», — сказал Козак.

Он добавил, что «обязательство» по реализации таких соглашений «несут Вооруженные Силы Украины и вооруженные формирования (восточные сепаратисты) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Украинский переговорщик Андрей Ермак заявил, что все стороны поддерживают постоянное прекращение огня, и Украина готова вести переговоры круглосуточно, чтобы предотвратить войну и снизить напряженность вокруг границы.

Ермак назвал возобновление переговоров по нормандской модели, которые состоялись впервые после вторжения России в Крым в 2014 году, «очень позитивным знаком» и первым таким содержательным соглашением с конца 2019 года.

Он охарактеризовал переговоры как «действительно содержательные, но непростые обсуждения», и, хотя разногласия все еще были, был интерес к их проработке.

«Работа идет и могу вам сказать, что Украина как всегда готова к переговорам, к встрече 24-7. Для нас, для (украинского) Президента (Владимира) Зеленского, для всей команды цель остановить войну , чтобы положить конец войне и вернуть наши земли — это сегодня включает в себя и ослабление напряженности — деэскалация вокруг украинской границы является приоритетом».

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Козак Вермак сказал, что переговоры возобновятся в течение двух недель в Берлине.

На границе с Украиной по-прежнему сосредоточено до 100 000 российских военнослужащих, несмотря на предупреждения президента США Джо Байдена и европейских лидеров о ужасных последствиях, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении.

США и их союзники обсуждают развертывание дополнительных войск в Восточной Европе перед вторжением России в Украину

Россия неоднократно отрицала, что планирует вторжение, но утверждала, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет растущую угрозу для ее западного фланга.

Нормандская формула также стартовала в среду, США. Отправить письменный ответ Опасения России по поводу Украины. Главное требование Путина состоит в том, чтобы Соединенные Штаты и НАТО обязались никогда не принимать Украину в оборонный альянс, состоящий из 30 членов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался сообщить конкретные подробности, переданные Москве, но сказал, что она подтвердила публичную реакцию Запада в поддержку «политики открытых дверей» НАТО.

«Нет никаких изменений. Никаких изменений не будет», — сказал Блинкен о поддержке США и НАТО политики открытых дверей альянса.

«Мы четко заявляем, что есть основные принципы, которые мы привержены отстаиванию и защите, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право стран выбирать свои механизмы безопасности и союзы», — добавил он.

Блинкен сказал, что реакция США на Россию «намечает серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет» и обрисовывает в общих чертах области, в которых, по словам США, они видят прогресс в отношениях с Россией — контроль над вооружениями, прозрачность и стабильность.

Джереми Херб из CNN, Дженнифер Ханслер и Кайли Этвуд внесли свой вклад в репортаж.

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