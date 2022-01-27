Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прекращении огня

Объявление было сделано после встречи в Елисейском дворце так называемого нормандского формата — четырехсторонней беседы между представителями Украины, России, Германии и Франции, — которая с 2014 года пытается установить мир на востоке Украины.

Выступая после встречи в среду, главный переговорщик Москвы Дмитрий Козак заявил, что режим прекращения огня должен соблюдаться «безоговорочно», но многие другие вопросы на востоке Украины остаются нерешенными.

«Мы договорились, что, несмотря на различные противоречия существующих Минских соглашений между Украиной и Донецкой областью и Луганском, перемирие на Донбассе должно соблюдаться безоговорочно», — сказал Козак.

Он добавил, что «обязательство» по реализации таких соглашений «несут Вооруженные Силы Украины и вооруженные формирования (восточные сепаратисты) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Украинский переговорщик Андрей Ермак заявил, что все стороны поддерживают постоянное прекращение огня, и Украина готова вести переговоры круглосуточно, чтобы предотвратить войну и снизить напряженность вокруг границы.

Ермак назвал возобновление переговоров по нормандской модели, которые состоялись впервые после вторжения России в Крым в 2014 году, «очень позитивным знаком» и первым таким содержательным соглашением с конца 2019 года.

Он охарактеризовал переговоры как «действительно содержательные, но непростые обсуждения», и, хотя разногласия все еще были, был интерес к их проработке.

«Работа идет и могу вам сказать, что Украина как всегда готова к переговорам, к встрече 24-7. Для нас, для (украинского) Президента (Владимира) Зеленского, для всей команды цель остановить войну , чтобы положить конец войне и вернуть наши земли — это сегодня включает в себя и ослабление напряженности — деэскалация вокруг украинской границы является приоритетом».

Козак Вермак сказал, что переговоры возобновятся в течение двух недель в Берлине.

На границе с Украиной по-прежнему сосредоточено до 100 000 российских военнослужащих, несмотря на предупреждения президента США Джо Байдена и европейских лидеров о ужасных последствиях, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении.

Россия неоднократно отрицала, что планирует вторжение, но утверждала, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет растущую угрозу для ее западного фланга.

Нормандская формула также стартовала в среду, США. Отправить письменный ответ Опасения России по поводу Украины. Главное требование Путина состоит в том, чтобы Соединенные Штаты и НАТО обязались никогда не принимать Украину в оборонный альянс, состоящий из 30 членов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался сообщить конкретные подробности, переданные Москве, но сказал, что она подтвердила публичную реакцию Запада в поддержку «политики открытых дверей» НАТО.

«Нет никаких изменений. Никаких изменений не будет», — сказал Блинкен о поддержке США и НАТО политики открытых дверей альянса.

«Мы четко заявляем, что есть основные принципы, которые мы привержены отстаиванию и защите, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право стран выбирать свои механизмы безопасности и союзы», — добавил он.

Блинкен сказал, что реакция США на Россию «намечает серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет» и обрисовывает в общих чертах области, в которых, по словам США, они видят прогресс в отношениях с Россией — контроль над вооружениями, прозрачность и стабильность.