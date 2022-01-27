Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прекращении огня

Объявление было сделано после встречи в Елисейском дворце так называемого Нормандского формата — четырехсторонней беседы между представителями Украины, России, Германии и Франции, которая с 2014 года пытается установить мир на востоке Украины.
Выступая после встречи в среду, главный переговорщик Москвы Дмитрий Козак заявил, что прекращение огня должно соблюдаться «безоговорочно», но многие другие вопросы на востоке Украины остаются нерешенными.
«Мы договорились, что, несмотря на разные разногласия Минских соглашений, которые существуют между Украиной и Донецкой и Луганской областями, перемирие на Донбассе должно соблюдаться безоговорочно», — сказал Козак.
Он добавил, что «обязательство» по реализации таких соглашений «ложится на вооруженные силы Украины и вооруженные формирования (восточных сепаратистов) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
Украинский переговорщик Андрей Ермак заявил, что все стороны поддерживают постоянное прекращение огня, и Украина готова вести переговоры круглосуточно, чтобы предотвратить войну и снизить напряженность вокруг границы.
Ермак назвал возобновление переговоров в нормандском формате, которые впервые состоялись после вторжения России в Крым в 2014 году, «очень позитивным сигналом» и первым таким содержательным соглашением с конца 2019 года.
Он назвал переговоры «действительно содержательными, но непростыми дискуссиями», и, хотя разногласия все еще были, была заинтересованность в их проработке.
«Работа продолжается, и я могу вам сказать, что Украина как обычно готова к переговорам, к встрече 24/7. Потому что для нас, для (украинского) Президента (Владимира) Зеленского, для всей команды цель остановить войну, прекращения войны и возвращения наших территорий — а сегодня это включает в себя и ослабление напряженности — деэскалация вокруг украинской границы, является приоритетом», — сказал Ермак.
Козак и Ермак заявили, что переговоры возобновятся примерно через две недели в Берлине.
Около 100 000 российских военнослужащих по-прежнему сосредоточены у украинской границы, несмотря на предупреждения президента США Джо Байдена и европейских лидеров о серьезных последствиях, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении.
Россия неоднократно отрицала, что планирует вторжение, но утверждала, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет собой растущую угрозу на ее западном фланге.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался детализировать подробности, представленные Москве, но сказал, что это подтверждает публичную реакцию Запада на «политику открытых дверей» НАТО.
«Нет никаких изменений. Никаких изменений не будет», — сказал Блинкен о поддержке США и НАТО политики открытых дверей альянса.
«Мы четко заявляем, что есть основные принципы, которые мы обязуемся поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и союзы», — добавил он.
Блинкен сказал, что реакция США на Россию «намечает серьезный дипломатический путь, по которому Россия выберет его», и обрисовывает области, в которых, по словам США, они видят потенциал для прогресса в отношениях с Россией — контроль над вооружениями, прозрачность и стабильность.
Джереми Херб из CNN, Дженнифер Ханслер и Кайли Этвуд внесли свой вклад в репортаж.
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