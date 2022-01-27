Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прекращении огня

Объявление было сделано после встречи в Елисейском дворце так называемого Нормандского формата — четырехсторонней беседы между представителями Украины, России, Германии и Франции, которая с 2014 года пытается установить мир на востоке Украины.

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом достигла пика за последние годы, поскольку вблизи общих границ двух бывших советских республик сосредоточено большое количество российских войск, что вызывает опасения, что Россия может начать вторжение.

Выступая после встречи в среду, главный переговорщик Москвы Дмитрий Козак заявил, что прекращение огня должно соблюдаться «безоговорочно», но многие другие вопросы на востоке Украины остаются нерешенными.

Западные официальные лица продолжают настаивать на дипломатическом урегулировании напряженности посредством полного выполнения Минских соглашений — протокола о прекращении огня, подписанного Украиной и Россией в 2015 году.

«Мы договорились, что, несмотря на разные разногласия Минских соглашений, которые существуют между Украиной и Донецкой и Луганской областями, перемирие на Донбассе должно соблюдаться безоговорочно», — сказал Козак. Он добавил, что «обязательство» по реализации таких соглашений «ложится на вооруженные силы Украины и вооруженные формирования (восточных сепаратистов) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Украинский переговорщик Андрей Ермак заявил, что все стороны поддерживают постоянное прекращение огня, и Украина готова вести переговоры круглосуточно, чтобы предотвратить войну и снизить напряженность вокруг границы. Ермак назвал возобновление переговоров в нормандском формате, которые впервые состоялись после вторжения России в Крым в 2014 году, «очень позитивным сигналом» и первым таким содержательным соглашением с конца 2019 года. Он назвал переговоры «действительно содержательными, но непростыми дискуссиями», и, хотя разногласия все еще были, была заинтересованность в их проработке. «Работа продолжается, и я могу вам сказать, что Украина как обычно готова к переговорам, к встрече 24/7. Потому что для нас, для (украинского) Президента (Владимира) Зеленского, для всей команды цель остановить войну, прекращения войны и возвращения наших территорий — а сегодня это включает в себя и ослабление напряженности — деэскалация вокруг украинской границы, является приоритетом», — сказал Ермак. READ 10 главных мировых новостей: Россия предупреждает НАТО, Канада критикует Китай и многие другие мировые новости Козак и Ермак заявили, что переговоры возобновятся примерно через две недели в Берлине. Около 100 000 российских военнослужащих по-прежнему сосредоточены у украинской границы, несмотря на предупреждения президента США Джо Байдена и европейских лидеров о серьезных последствиях, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении. Россия неоднократно отрицала, что планирует вторжение, но утверждала, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет собой растущую угрозу на ее западном фланге. Когда в среду начался нормандский формат, Соединенные Штаты представили письменный ответ на обеспокоенность России по поводу Украины. Главное требование Путина состоит в том, чтобы США и НАТО взяли на себя обязательство никогда не принимать Украину в оборонный альянс, состоящий из 30 членов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался детализировать подробности, представленные Москве, но сказал, что это подтверждает публичную реакцию Запада на «политику открытых дверей» НАТО. «Нет никаких изменений. Никаких изменений не будет», — сказал Блинкен о поддержке США и НАТО политики открытых дверей альянса. «Мы четко заявляем, что есть основные принципы, которые мы обязуемся поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и союзы», — добавил он. Блинкен сказал, что реакция США на Россию «намечает серьезный дипломатический путь, по которому Россия выберет его», и обрисовывает области, в которых, по словам США, они видят потенциал для прогресса в отношениях с Россией — контроль над вооружениями, прозрачность и стабильность.

Джереми Херб из CNN, Дженнифер Ханслер и Кайли Этвуд внесли свой вклад в репортаж.