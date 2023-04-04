Россия и Украина используют беспилотники, чтобы нести смерть в войне за Пакмут

«Посмотрите туда, он пойдет», — сказал украинский командир в подземном бункере. Во вторник он смотрел в прямом эфире видео с дюжины или около того российских солдат, ступивших на фермерское поле на окраине Пакмута.

Он сидел в кресле и смотрел. Требовались артиллерийские атаки. Остальные солдаты в бункере собрались вокруг и наблюдали.

«Очень хороший!» Один из них закричал, когда облако черного дыма бесшумно вырвалось из экрана рядом с несколькими российскими солдатами.

Это одна из характерных черт войны вокруг Багмута и других ожесточенных боев на востоке Украины — бомбардировки с обеих сторон, управляемые беспилотниками. В то время как войска в центре Багмута находятся достаточно близко, чтобы услышать крики своих врагов, на периферии города разделение живых людей — это гораздо более отдаленное дело, которое часто можно увидеть на приглушенной видеотрансляции.