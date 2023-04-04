Россия и Украина используют беспилотники, чтобы нести смерть в войне за Пакмут

«Посмотрите туда, он пойдет», — сказал украинский командир в подземном бункере. Во вторник он смотрел в прямом эфире видео с дюжины или около того российских солдат, ступивших на фермерское поле на окраине Пакмута.
Он сидел в кресле и смотрел. Требовались артиллерийские атаки. Остальные солдаты в бункере собрались вокруг и наблюдали.
«Очень хороший!» Один из них закричал, когда облако черного дыма бесшумно вырвалось из экрана рядом с несколькими российскими солдатами.
Это одна из характерных черт войны вокруг Багмута и других ожесточенных боев на востоке Украины — бомбардировки с обеих сторон, управляемые беспилотниками. В то время как войска в центре Багмута находятся достаточно близко, чтобы услышать крики своих врагов, на периферии города разделение живых людей — это гораздо более отдаленное дело, которое часто можно увидеть на приглушенной видеотрансляции.
На командирском экране сцена беспорядков. Маленькие фигурки побежали, но по грязи шли медленно. Украинцы угадывали скорость ходьбы россиян и время полета минометных снарядов и решали, насколько далеко впереди убегающей группы следует забросить взрывчатку.
«Как вы думаете, 150 метров? Нет, лучше 200 метров», — передал по рации мотористам солдат, наносивший удары, и повалил дым.
После полдюжины ударов русские рассеялись, некоторые утащили раненых и тела, лежавшие на поле.
По данным западных правительств, бои в Пакмуте и его окрестностях, длящиеся уже 10 месяцев, являются самыми ожесточенными и смертоносными за всю войну, в результате которых, по данным западных правительств, были убиты и ранены десятки тысяч человек. Стратегическое значение города является спорным. Но каждая сторона оправдывала это тем, что ослабляла армию другой стороны с большими потерями.
В воскресенье Евгений Пригожин, владелец «Вагнера», российской компании наемников, руководившей штурмом города, заявил, что солдаты подняли российский флаг над руинами мэрии. На видео, которое, как подтвердили, было снято на сайте, действительно был показан российский флаг.
Украинские официальные лица отрицали, что Россия контролировала Пакмутку, но флаг, по крайней мере, показывал, что русские, контролировавшие часть города к востоку от реки Пакмутка, медленно продвигались к западу от реки. Видео с дронов над городом во вторник показали боевые действия в западных пригородах.
Институт военных исследований, американская аналитическая группа, заявил во вторник, что российские войска укрепляют контроль над центральными районами города. В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что украинские войска все еще ведут бои в городе.
Битва за Бахмут велась на двух родственных театрах: ожесточенном квартальном городском бою и на полях и селах к северо-западу и юго-западу от города.
Солдаты, уехавшие в последние дни, описывают хаотичные бои в ближнем бою внутри города, где русские и украинцы иногда владеют квартирами на противоположных сторонах одной улицы.
За пределами города российские силы пытаются обойти украинских защитников с фланга и перерезать их линии снабжения, вынуждая их отступить, но украинские командиры говорят, что бои за контроль над подъездными путями стихли.
На обоих театрах, по словам командира минометного батальона, Украина имеет преимущество в обороне. Он попросил называть себя только по прозвищам Почка или Бочка, в соответствии с украинскими военными правилами, запрещающими использование солдатских фамилий из соображений безопасности.
«Война — это математика, — сказал он. «Чтобы атаковать город, нужно преимущество три к одному. Мы обороняемся ротой. Они атакуют взводом.
Тактика русских привела к тяжелым потерям, что усилило потребность в численном преимуществе. Без защиты бронетехники они часто отправляют войска на открытое место для проверки украинской обороны, рытья траншей или минирования, зная, что многие никогда не вернутся.
Украинские солдаты в этом подразделении, 2-м батальоне, защищаются от наступления русских в направлении шоссе к юго-западу от Пакмута. Наземные атаки замедлились, сказал Бочка.
Украина приняла тактику воздушного наблюдения за российскими позициями. Когда батарея одного дрона садится, другой уже летит в небе, чтобы занять его место.
«Это похоже на просмотр фильма о природе», — сказал Бочка о видеопотоках, часто предоставляемых слегка модифицированными потребительскими дронами. «Мы наблюдаем, как они едят. Мы наблюдаем, как они разговаривают друг с другом.
Стрельба из пушек была полезна только тогда, когда русские солдаты собирались или пытались наступать, что было бы недостаточно точно, чтобы атаковать солдата на открытом воздухе. Находясь на сотнях миль вдоль линии фронта, украинские войска с меньшим количеством тяжелых орудий, чем у русских, и хронической нехваткой артиллерийских снарядов должны выбирать свои цели более избирательно.
Русские также используют беспилотники для близкого наблюдения, чтобы обстреливать украинские позиции непрерывным артиллерийским огнем. В районе Пакмута российские войска за последние сутки произвели 238 артиллерийских обстрелов украинских позиций, заявил во вторник представитель Восточного военного командования Украины Сергей Сереватый.
Внутри разрушенного города, среди рухнувших груд разрушенных зданий и пустых снарядов, бой часто ведется из стрелкового оружия. Такие ближние перестрелки редко случаются на полях, и большинство перестрелок происходит на дальних дистанциях.
Украинские военные, ведущие во вторник минометный огонь, живут в подземных бункерах, отапливаемых взрывающимися опилками. Спальные мешки расстелены над кроваткой. Столы заставлены радиоприемниками, модемами и телевизионными экранами.
С точки зрения видны разрушенные деревенские дома над землей, шторы, развевающиеся из разбитых окон, и деревья, разорванные взрывами.
Солдаты бегут от своих джипов или бронетранспортеров в относительно безопасные бункеры.
В звуке украинского радио приказ об эвакуации раненого солдата говорит и о потерях с их стороны.
Под землей на большом экране в тонах сепии разворачивался пейзаж ранней весны с сухой травой, голыми деревьями и грязью.
Двигались маленькие фигурки русских солдат. Украинцы предположили, что они могли установить мины в буферной зоне между линиями траншей, хотя цель их движения была неясна. Затем они спасались бегством, когда в них попали минометные снаряды.
«Хуже, далеко», — сказал украинский солдат, хорошенько разглядев очередь убегающих русских.
Солдат, объявивший забастовку, увидел бегущие фигуры. «Они едут налево, — сказал он моторной бригаде по рации. Снаружи бункера раздался выстрел. Через несколько секунд дым снова появился на экране.
«Очень хороший!» — крикнул солдат, потрясая кулаком в воздухе. «Дальше!»
Погоня продолжалась около пяти минут. «Минус два», — сказал украинский солдат после попадания. «И это выглядит хромым.»
Члены экипажа беспилотника не смогли сразу оценить потери. Им приходится увеличивать камеру, чтобы увидеть угрозы. Только после этого они могли подлететь поближе, чтобы увидеть, нет ли в поле русских тел.
Мария Варенникова Репортаж из-за пределов Константиновки, Украина.
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