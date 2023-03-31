Россия и Украина наращивают вербовку и готовятся к боевым действиям

Когда их солдаты умирают в грязных окопах, разрушенных городах и раскинувшихся минных полях, Россия и Украина активизировали вербовку, чтобы поддержать свои сильно истощенные армии.

Президент России Владимир V Подписал заказ В четверг он санкционировал более крупный, чем обычно, весенний призыв, рассчитанный примерно на 147 000 человек, что примерно на 10 процентов больше, чем цель весеннего призыва России 2022 года. Хотя маловероятно, что новобранцы сразу же отправятся на поле боя — а один из российских чиновников заявил, что их туда не отправят, — призыв даст огромный импульс российской армии, понесшей тяжелые потери.

Украина, пытаясь пополнить свои ряды, Поступило более 35 000 заявок Он развивается как новая сила, Штурмовая гвардия. В течение нескольких недель украинское правительство расклеивало плакаты и рекламные щиты по всей стране, пытаясь привлечь добровольцев, и обнародовало свой план создания сети боевых бригад, которые будут работать вместе с регулярными вооруженными силами при Министерстве внутренних дел.

Действия по восстановлению изрядно потрепанных вооруженных сил России и Украины сопровождались и другими сигналами о том, что страны закапываются со своими сторонниками на своих сторонах. Представитель Кремля Дмитрий С. Песков заявил в пятницу, что призыв Беларуси к немедленному прекращению огня на Украине не повлияет на российские военные.