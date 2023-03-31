Россия и Украина наращивают вербовку и готовятся к боевым действиям

Когда их солдаты умирают в грязных окопах, разрушенных городах и раскинувшихся минных полях, Россия и Украина активизировали вербовку, чтобы поддержать свои сильно истощенные армии.
Президент России Владимир V Подписал заказ В четверг он санкционировал более крупный, чем обычно, весенний призыв, рассчитанный примерно на 147 000 человек, что примерно на 10 процентов больше, чем цель весеннего призыва России 2022 года. Хотя маловероятно, что новобранцы сразу же отправятся на поле боя — а один из российских чиновников заявил, что их туда не отправят, — призыв даст огромный импульс российской армии, понесшей тяжелые потери.
Украина, пытаясь пополнить свои ряды, Поступило более 35 000 заявок Он развивается как новая сила, Штурмовая гвардия. В течение нескольких недель украинское правительство расклеивало плакаты и рекламные щиты по всей стране, пытаясь привлечь добровольцев, и обнародовало свой план создания сети боевых бригад, которые будут работать вместе с регулярными вооруженными силами при Министерстве внутренних дел.
Действия по восстановлению изрядно потрепанных вооруженных сил России и Украины сопровождались и другими сигналами о том, что страны закапываются со своими сторонниками на своих сторонах. Представитель Кремля Дмитрий С. Песков заявил в пятницу, что призыв Беларуси к немедленному прекращению огня на Украине не повлияет на российские военные.
Задержание российскими властями американского журналиста по обвинению в шпионаже в четверг было широко истолковано на Западе как уловка для оказания давления на Соединенные Штаты и президента Белоруссии. Ядерная война. Тем временем Финляндия преодолела последнее препятствие на пути к вступлению в НАТО, приблизив территорию альянса к длинному участку границы с Россией.
Тем временем в Украину поступают новые поставки западного оружия, где, по словам официальных лиц, вскоре начнется контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории на востоке и юге. Недавнее собственное наступление России с трудом удалось добиться на востоке Украины, и западные аналитики спорят о том, способны ли российские военные, понеся ошеломляющие потери, организовать еще одно наступление или противостоять украинскому наступлению.
Ни Украина, ни Россия не обнародовали свои собственные данные о погибших, но западные официальные лица и аналитики говорят, что обе страны понесли тяжелые потери в своих вооруженных силах. По оценкам официальных лиц США, с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года около 200 000 российских солдат были убиты или ранены, и более 100 000 человек погибли в Украине.
На востоке, особенно в городах Бахмут и Авдеевка, последние недели ожесточенных боев стоили Украине многих ее военнослужащих, в том числе некоторых из ее самых опытных бойцов. По словам официальных лиц США в прошлом месяце, иногда сотни украинских военнослужащих получают ранения или погибают каждый день.
После вторжения в Россию украинское правительство глубоко проникло во все слои общества, обеспечивая постоянный поток мотивированных солдат, в отличие от российской смеси контрактников, призывников, преступников и наемников.
Хотя он преодолел инакомыслие внутри России, г. Путин чувствителен к общественному мнению, и время от времени он сталкивался с возмущением со стороны родственников солдат и матросов — например, после затопления российского флагмана на Черном море весной и прошлой осенью во время неудачной осадки. На этой неделе российские официальные лица попытались развеять опасения, что новые рекруты вскоре будут подавлены боевыми действиями.
«Ни один военнослужащий, вызванный в зону специальных боевых действий, не будет отправлен», — заявил в пятницу российский государственный телеканал контр-адмирал Генштаба Владимир Симлянский. Другими государственными органами. «Количество контрактников и мобилизованных достаточно для решения поставленных перед нами задач».
Официальные лица давали аналогичные заверения по поводу мобилизации в сентябре, что дополнительные войска не будут отправлены на фронт, но в течение нескольких дней некоторые из них были убиты в бою.
В России продолжают ходить слухи об еще одном крупномасштабном призыве, но уже адмирала Симлянского. был добавлен В другом заявлении он сказал: «Хочу заверить вас всех, что в планах госслужбы нет второй волны мобилизации».
Россия продолжает полагаться на резервистов, ветеранов и уголовников, жаждущих выйти из тюрьмы, чтобы воевать в Украине. Но официальные лица призывали некоторых призывников оставаться в армии после года обязательной службы, предлагая в качестве поощрения денежные премии.
Кремль пытался усилить давление на западных сторонников Украины, но из-за 13-месячной войны его возможности сделать это были ограничены. Европа в значительной степени дистанцировалась от зависимости от российского газа и нефти, а Москва не часто выполняла расплывчатые обещания возмездия.
Многие западные чиновники и аналитики рассматривают американского журналиста Ивана Гершковича из The Wall Street Journal и подавление Кремлем разговоров о ядерном оружии как попытки обрести новое влияние.
Россия часто использует западных заключенных в качестве козыря, как это было в прошлом году с арестом и судебным преследованием баскетболистки Бритни Гринер по обвинению в наркотиках. В конце концов Москва добилась освобождения российского торговца оружием, заключенного в тюрьму в Соединенных Штатах, в результате обмена пленными на г-жу Крайнер, о котором договорились с администрацией Байдена.
Белый дом и коалиция новостных изданий, включая The Journal и The New York Times. Гершкович и осудил арест. защитил его Как уважаемый корреспондент. Правительство в Москве выслало некоторых западных журналистов, особенно после начала вторжения, но никого не арестовывало и не предъявляло обвинений во время холодной войны с 1986 года.
Соседняя Беларусь, г. Менее чем через неделю после того, как Путин сказал об этом, белорусский президент в пятницу присоединился к своему ближайшему союзнику в обсуждении перспективы ядерной войны. Из-за конфликта на Украине президент Александр Г. Лукашенко заявил белорусским законодателям, что «на горизонте назревает третья мировая война с ядерным огнем».
Мистер. Путин неоднократно высказывал опасения по поводу применения ядерного оружия, что многие аналитики считают уловкой, направленной на разжигание опасений и оказание давления на западных лидеров, чтобы они прекратили поставки оружия Украине.
Но г. Лукашенко, полностью зависящий от России в плане экономической, политической помощи и помощи в сфере безопасности, также открыто сопротивляется полному принятию амбиций Кремля. Хотя в прошлом году он позволил российским военным использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину, он до сих пор избегал отправки своих войск для помощи России на поле боя.
Антон Трояновский, Иван Нечебуренко И Эндрю Хиггинс Предоставленный отчет.
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