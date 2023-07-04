Россия и Украина обвинили друг друга в планировании готовящейся атаки на АЭС

4 июля (Рейтер) — Россия и Украина во вторник обменялись обвинениями и подозрениями, обвинив друг друга в заговоре с целью нападения на подконтрольную России Запорожскую АЭС.

Российские войска захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​с шестью реакторами в феврале 2022 года, через несколько дней после того, как Кремль вторгся в соседнюю страну.

Каждая из сторон продолжает обвинять завод в обстрелах на юге Украины и риске крупной ядерной аварии.

Ренат Карчаа, советник главы концерна «Росэнергоатом», который управляет российской атомной электростанцией, заявил, что Украина планирует отказаться от заводских боеприпасов, наполненных ядерными отходами, перевозимыми с пяти атомных электростанций страны.

«В ночь на 5 июля украинская армия предпримет попытку атаковать станцию ​​«Запорожье» с применением высокоточных приборов дальнего действия и боевых беспилотников-камикадзе», — цитируют Карчу российские информационные агентства в эфире российского телевидения. Он не представил никаких доказательств своих утверждений.

«Взрывные устройства» были заложены на крышах третьего и четвертого реакторов станции во вторник, говорится в заявлении ВСУ со ссылкой на «оперативные данные». Возможна атака «в будущем».

«В случае детонации они не повредят реакторы, но создадут образ обстрела с украинской стороны», — говорится в сообщении в Telegram. Украинские военные «готовы действовать в любой ситуации», говорится в сообщении.

Армия также не представила никаких доказательств своих утверждений.

Ни один из реакторов станции не вырабатывает электроэнергию.

Международное агентство по атомной энергии, орган ООН по ядерному надзору, уже более года пытается обеспечить демилитаризацию атомной электростанции и снизить риск ядерной аварии.

Генеральный директор МАГАТЭ Раффаэле Крочи трижды посещал завод с момента захвата его Россией, но не смог добиться какого-либо соглашения о защите объекта от обстрелов или других инцидентов, связанных с конфликтом.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил украинскому телевидению, что усилия Кроси по обеспечению безопасности на станции оказались неэффективными.

«Любую катастрофу в Запорожье можно было бы предотвратить (если бы Грасси был там немедленно)», — сказал Подоляк, обвинив МАГАТЭ в нестандартном подходе к проблеме.

«Я имею в виду, вместо этой клоунской выходки, которую делает этот человек, когда случается бедствие, он говорит, что они не имеют к этому никакого отношения, и предупреждает их об опасностях».

Репортаж Рона Попски и Ника Старкова; Монтаж Марк Генрих

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