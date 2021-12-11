Россия и Украина обвиняют торговлю в нарушении режима прекращения огня

Киев / Москва, 10 декабря. (Рейтер) — Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины поздно вечером в четверг.

Украина заявила, что Москва отвергла несколько планов, включая переселение заключенных, открытие контрольно-пропускного пункта и расширение узла связи. Украинские войска сражаются с пророссийскими силами на востоке страны с 2014 года. читать далее

«К сожалению, все попытки украинской стороны были отклонены Российской Федерацией под запланированными предлогами», — заявила украинская делегация Трехсторонней комиссии по связи (ТКГ), в которую входят Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Россия обвинила Киев в том, что поздно вечером в четверг он представил «совершенно абсурдные» предложения и продолжил переговоры.

2 ноября 2019 года солдаты были замечены в восточной части Луганска, недалеко от села Солот, изолированного от правительства и поддерживаемых Россией повстанческих сил. REUTERS / Глеб Гаранич / Фото из архива

У Москвы есть отдельные планы по включению Германии и Франции в Объединенный центр контроля и координации — группу, реализующую соглашения о прекращении огня.

«При таких обстоятельствах Донецк, Луканск (сепаратистские власти) и ОБСЕ считают невозможным продолжение переговоров. Мы понимаем это решение», — сказал Борис Крислов, посол России в Комитете по связи.

Нет немедленного отчета от ОБСЕ.

В четверг Россия продолжила шквал враждебных переговоров против Украины и сравнила кризис там с самым опасным моментом холодной войны, которая ждала возможных переговоров президента США Джо Байдена со странами НАТО. читать далее

Не сразу было ясно, состоятся ли новые переговоры для возобновления режима прекращения огня.

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Репортаж Натальи Синец в Киеве и Антона Сверрева в Москве; Автор Матиас Уильямс / Том Балмфорт; Редакция Эндрю Осборна

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