Россия и Украина обмениваются обвинениями в атаках на ядерные объекты

Автор Сьюзи Плейн

Киев, Украина (AP) – В понедельник Россия и Украина обменялись обвинениями в том, что обе стороны бомбят крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​на юге Украины. Россия утверждала, что украинские бомбардировки вызвали увеличение мощности и огня и вынудили экипаж сократить производство двух реакторов, в то время как Украина обвинила российские силы в накоплении там оружия.

Эксперты-ядерщики предупреждают, что дальнейшие бомбардировки Запорожской атомной электростанции, которую Россия оккупировала в начале войны, сопряжены с риском.

Кремль повторил в понедельник, заявив, что Киев атаковал завод, и призвал западные державы ввести мораторий на него.

«Бомбардировка территории ядерного реактора украинскими вооруженными силами очень опасна», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это чревато тяжелыми последствиями для обширных территорий, для всей Европы».

Представитель Военной разведки Украины Андрей Юсов ответил, что российские войска заложили взрывчатку на заводе, чтобы предотвратить ожидаемую украинскую контратаку в этом районе. Ранее украинские официальные лица заявляли, что Россия атакует завод и использует там украинских рабочих в качестве живого щита.

Юсуф призвал Россию «сделать жест доброй воли и передать контроль над АЭС международной комиссии и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), если не украинской армии».

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец также призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии и международное сообщество направить делегацию для «полного разоружения региона» и предоставления гарантий безопасности для сотрудников завода и города, где расположен завод, Иннергодара.

Международное агентство по атомной энергии является Международным агентством по атомной энергии Организации Объединенных Наций. Его генеральный директор Рафаэль Гросси заявил на прошлой неделе Associated Press, что ситуация вокруг Запорожского завода «полностью вышла из-под контроля», и обратился с настоятельным призывом к России и Украине разрешить посещение комплекса экспертами для стабилизации ситуации и предотвращения ядерная авария.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник поддержал эту идею, заявив: «Любая атака на атомную станцию ​​самоубийственна».

Эксперт по ядерным материалам из Имперского колледжа Лондона сказал, что реактор в Запорожье современный и размещен в здании из жестко армированной стали и бетона, предназначенном для защиты от стихийных бедствий.

«Таким образом, я не думаю, что существует высокая вероятность прорыва здания защитной оболочки, даже если в него случайно попадет фугасный снаряд, и даже малейшая вероятность того, что сам реактор может быть поврежден», — сказал Марк Вайнман из Ядерное будущее колледжа.

Он также сообщил, что баки комплекса, куда, как утверждается, упали снаряды, имеют большую мощность и могут содержать не так много отработавшего топлива.

«Хотя это может звучать тревожно, и любая борьба за ядерный объект была бы незаконной в соответствии с международным правом, вероятность опасного запуска ядерного оружия все еще невелика», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что воскресная атака вызвала скачок напряжения и задымление, что привело к аварийному отключению. По его словам, пожарные потушили пламя, а персонал станции снизил мощность реакторов № 5 и № 6 до 500 мегаватт.

Глава украинской компании, эксплуатирующей станцию, сообщил, что все линии электропередач разрушены, кроме одной, соединяющей ее с украинской энергосистемой. Петр Котин, глава украинской государственной компании Airhoatum, обвинил российскую бомбардировку и сказал, что отключение электроэнергии было бы «крайне небезопасным для такого ядерного объекта».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «бомбардировку и минирование» станции «ядерным шантажом». Он призвал к санкциям против атомной отрасли в Москве.

Поскольку боевые действия на передовой продолжаются, Соединенные Штаты в понедельник пообещали Украине еще 1 миллиард долларов в виде новой военной помощи. Это будет крупнейшая на сегодняшний день поставка ракет, боеприпасов и другого оружия непосредственно из запасов Министерства обороны США украинским силам.

Согласно последнему объявлению, общая помощь США в области безопасности, которую администрация Байдена пообещала Украине, составляет 9,1 миллиарда долларов с момента вторжения российских войск 24 февраля.

Офис президента Украины заявил, что за последние сутки русские бомбили семь областей Украины, в результате чего погибли пять человек. Она сказала, что среди целей Никополь, прямо через Днепр от Запорожского завода. Там тысячи людей остались без электричества.

Российские ракеты и артиллерия также попали в Сумскую область, в результате чего погиб один человек, а украинский губернатор восточной части Донецкой области заявил, что города Бахмут, Авдеевка и Лиман превратились в горячие точки боевых действий.

Официальные лица заявили, что украинские силы бомбили подконтрольные России районы на юге, в том числе стратегический Антоневский мост в южном городе Херсоне. Артерия для российских военных поставок, мост был закрыт в последние недели из-за недавних бомбардировок. Кирилл Стримосов, заместитель главы назначенной Москвой администрации Херсонской области, заявил, что планы по его открытию в среду отложены.

Между тем, одно из судов, которое покинуло Украину в пятницу в соответствии с соглашением об отмене эмбарго на поставки зерна и предотвращении глобального продовольственного кризиса, прибыло в Турцию, став первым загруженным судном, достигшим пункта назначения. Судно Polarant под турецким флагом было загружено 12 000 тонн кукурузы.

«Это послание надежды каждой семье на Ближнем Востоке, в Африке и Азии: Украина вас не бросит», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Если Россия будет выполнять свои обязательства, «зерновой коридор» обеспечит глобальную продовольственную безопасность».

В настоящее время 12 судов получили разрешение на отплытие в соответствии с украинско-российским зерновым соглашением при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций — 10 заходящих и два прибывающих. Около 322 000 метрических тонн сельхозпродукции покинули украинские порты, в основном это кукуруза, а также подсолнечное масло и соевые бобы.

Ожидается, что четыре корабля, которые покинули Украину в воскресенье, в понедельник вечером прибудут в порт Стамбула для проверки, чтобы убедиться, что они перевозят только продовольствие.

Но первое грузовое судно, покинувшее Украину, Razzoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедшее из Одессы 1 августа, столкнулось с проблемой доставки. Посольство Украины в Бейруте заявило, что оно направляется в Ливан с 26 000 метрических тонн кукурузы для кормления цыплят, но покупатели кукурузы в Ливане отказались принять партию, поскольку она была доставлена ​​с опозданием по контракту.

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Карим Чехайеб работал в Бейруте, Мохамед Гузель из Деринса, Турция, и Эндрю Уилкс в Стамбуле.

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