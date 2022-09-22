Россия и Украина объявили о массовом обмене пленными

Киев/ЭР-РИЯД (Рейтер) — В среду Россия и Украина провели неожиданный обмен пленными, крупнейший с начала войны, в котором приняли участие около 300 человек, включая 10 иностранцев и командиров, которые ранее руководили затяжной украинской обороной Мариуполя. Генеральная.

Среди освобожденных иностранцев были двое британцев и марокканец, которых в июне приговорили к смертной казни после того, как они были пойманы на войне за Украину. Также были освобождены трое других британцев, американец, хорват и швед.

Сроки и масштабы обмена стали неожиданностью, учитывая, что президент России Владимир Путин ранее в тот же день объявил о частичной мобилизации войск в связи с очевидной эскалацией конфликта, начавшегося в феврале. В прошлом месяце пророссийские сепаратисты заявили, что руководителей Мариуполя будут судить. Читать далее

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сделка, которая включала помощь Турции и Саудовской Аравии, находилась в разработке в течение длительного времени и включала в себя напряженные переговоры. По условиям сделки были освобождены 215 украинцев — большинство из них попали в плен после падения Мариуполя.

Взамен Украина вернула 55 россиян и промосковских украинцев, а также Виктора Медведчука, лидера запрещенной пророссийской партии, которого обвиняли в государственной измене.

«Очевидно, что это победа нашей страны и всего нашего общества. Главное, чтобы 215 семей смогли увидеть своих близких в целости и сохранности в своих домах», — сказал Зеленский в видеообращении.

«Мы помним весь наш народ и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша суть, это то, что отличает нас от врага».

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь и сказал, что пять высокопоставленных украинских лидеров останутся в Турции до конца войны.

Он сказал, что Киев вел долгую и трудную борьбу за освобождение пятерых.

Военнопленные (пятеро британцев, марокканцев, шведов, хорватов и двое американцев) были замечены на взлетно-посадочной полосе после их прибытия после успешных посреднических усилий наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана из России в международный аэропорт имени короля Халида. Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 21 сентября 2022 г. Саудовское агентство печати / Раздаточный материал через Reuters Читать далее

Среди них были подполковник Денис Прокопенко, командир батальона «Азов», принявшего большую часть боев, и его заместитель Святослав Паламарь. Освобожден и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.

Трое мужчин помогали вести недельное сопротивление из бункеров и туннелей под гигантскими сталелитейными заводами в Мариуполе, прежде чем в мае они и сотни боевиков «Азова» сдались поддерживаемым Россией силам.

«Мы гордимся тем, что вы сделали для нашей нации, и мы гордимся каждым из вас», — сказал Зеленский в ходе видеозвонка с пятью уволенными из его офиса.

Москва не сразу прокомментировала сделку и то, почему она освободила людей, которых, по словам пророссийских сепаратистов, предстанут перед судом в конце этого года.

Саудовская Аравия выступила при посредничестве по соглашению, согласно которому десять иностранцев были переведены в Саудовскую Аравию. В качестве посредника выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который поддерживает тесные связи с Путиным.

Среди освобожденных заключенных были граждане США Александр Дрейк, 39 лет, и Энди Хоэн, 27 лет, оба из Алабамы, которые были захвачены в июне во время боев на востоке Украины.

Также были освобождены британцы Эйден Аслин и Шон Беннер и марокканец Ибрагим Саадун, приговоренные к смертной казни судом в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

После российского вторжения 24 февраля в Украину прибыло большое количество иностранцев для участия в боевых действиях.

Ранее в этом месяце глава миссии ООН по правам человека в Украине заявил, что Россия не разрешает доступ к военнопленным, добавив, что у ООН есть доказательства того, что некоторые из них подвергались пыткам и жестокому обращению, которые могут быть приравнены к военным преступлениям. . Читать далее

Россия отрицает применение пыток и других видов жестокого обращения с военнопленными.

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(Обложка) Валентина Огиренко в Киеве, Азиза Аль-Якуби в Эр-Рияде и Дэвида Янггрена в Оттаве — Редактирование Розальбы О’Брайен

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