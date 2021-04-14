Россия и Украина проводят военные учения, а НАТО критикует наращивание российских войск

По сценарию Габриэля Театро-Фарбера и Робина Эммотта

МОСКВА / БРЮССЕЛЬ (Рейтер) – Россия и Украина провели одновременные военные учения в среду, когда министры иностранных дел и обороны стран НАТО начали экстренные переговоры о наращивании российских войск у границы с Украиной.

Вашингтон и НАТО встревожены большим скоплением российских войск возле Украины и на полуострове Крым, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году, а на этой неделе в Черное море должны прибыть два американских военных корабля.

Россия, которая заявила, что военно-морские действия США были недружественной провокацией, и предупредила Вашингтон держаться подальше от Крыма и его побережья Черного моря, заявляет, что подкрепления – это первые трехнедельные военные учения для проверки боевой готовности в ответ на то, что произошло. Это вызывает опасное поведение со стороны НАТО. Она сказала, что учения закончатся через две недели.

Перед прибытием американских боевых кораблей ВМФ России в среду начал маневр в Черном море, где тренировался вести огонь по наземным и воздушным целям. Учения прошли на следующий день после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву прекратить наращивание военной мощи.

На Украине вооруженные силы тренировались отражать атаку танков и пехоты у границ Крымского полуострова, который аннексировал Россия, в то время как ее министр обороны Андрей Таран заявил европейским парламентариям в Брюсселе, что Россия готовится создать запасы потенциального ядерного оружия на территории Украины. Крым.

Таран не представил никаких доказательств своих утверждений, но сказал, что Россия сосредоточила 110 000 военнослужащих на украинской границе в 56 тактических групп размером с батальон, сославшись на последнюю киевскую разведку.

Столкновения на востоке Украины

В последние недели боевые действия на востоке Украины обострились, поскольку правительственные силы сражаются с поддерживаемыми Россией сепаратистами в ходе семилетнего конфликта, в результате которого, по словам Киева, погибло 14 000 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который провел переговоры в Брюсселе со Столтенбергом перед видеоконференцией всех 30 стран-членов НАТО, заявил, что альянс «будет заниматься агрессивными действиями России на Украине и вокруг нее», не вдаваясь в подробности.

История продолжается

Отношения России с США упали до самого низкого уровня после холодной войны в прошлом месяце после того, как президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Владимир Путин является «убийцей».

Во время телефонного разговора с Путиным во вторник Байден предложил провести саммит между отдельными лидерами для решения ряда вопросов, включая снижение напряженности по Украине.

Кремль заявил в среду, что еще слишком рано говорить о таком саммите и что проведение такой встречи будет зависеть от будущего поведения Вашингтона, что, по всей видимости, было скрытой ссылкой на возможные санкции США.

Россия регулярно обвиняет НАТО в дестабилизации Европы путем наращивания своих сил в странах Балтии и Польше – всех членах НАТО – после аннексии Москвой Крыма.

НАТО опровергло утверждение министра обороны России Сергея Шойгу о том, что альянс размещает 40 000 солдат и 15 000 единиц военной техники вблизи границ России, особенно в регионах Черного моря и Балтии.

(Репортаж Эндрю Осборна, Тома Палмфорта и Дмитрия Антонова в Москве, Матиаса Уильямса, Натальи Зиниц и Павла Политука в Киеве; под редакцией Гарета Джонса)