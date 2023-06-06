Россия и Украина столкнулись в мировом суде из-за сбитого MH17

ГААГА, 6 июня (Рейтер) — Во вторник Украина и Россия встретятся в Верховном суде ООН из-за предполагаемой поддержки Москвой пророссийских сепаратистов, ответственных за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

Международные следователи обвинили ООН в вооружении и финансировании пророссийских сил, которые сбили авиалайнер на востоке Украины, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Судьи Международного суда рассмотрят заявление Украины о том, что Москва нарушила договор о борьбе с терроризмом.

Рейс MH17 вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года на фоне боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками, когда он был сбит ракетой российского производства, предвестником сегодняшней войны.

Это будет первая встреча юристов из Украины и России в Международном суде, также известном как Мировой суд, с тех пор, как 24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Получить комментарий представителя российского посольства в Гааге не удалось. Украина представит свою позицию первой, а затем у России будет возможность отреагировать. Москва пыталась отказаться от дела Международного суда, утверждая, что суд не обладает юрисдикцией.

В ноябре прошлого года голландский суд приговорил двух россиян и гражданина Украины к пожизненному заключению за участие в крушении рейса MH17. Также выяснилось, что Россия имеет «полный контроль» над силами в Донецкой Народной Республике, которая отделилась от восточной Украины с середины мая 2014 года.

Вывод Всемирного суда о том, что Россия вооружала и финансировала повстанцев на востоке Украины, ответственных за катастрофу MH17, станет неудачей для Москвы, которая неоднократно отрицала отправку войск или военной техники на восток Украины в 2014 году.

Это может увеличить юридические требования о возмещении ущерба или компенсации не только от государства Украина, но и от отдельных жертв конфликта.

В марте 2022 года Россия бойкотировала слушания в суде по запросу Украины о введении чрезвычайных мер по другому делу Международного суда, когда Киев оспаривал утверждение Москвы о том, что она вторглась в Украину для предотвращения геноцида против русскоязычного населения.

Решения Международного суда, высшей судебной инстанции ООН по межгосударственным спорам, являются обязательными, но не имеют механизма принудительного исполнения.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях, связанных с похищением детей из Украины. Кремль отвергает обвинения.

Стефани ван ден Берг сообщает; Монтаж Марк Генрих

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