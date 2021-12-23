Напряженность между Россией и Украиной уходит корнями в средние века. У двух стран общие корни, простирающиеся до восточнославянского государства Киевская Русь. Вот почему президент России Владимир Путин называет обе страны «одним народом».

Но на самом деле пути между двумя странами были разделены на протяжении веков, что привело к возникновению двух языков и культур — тесно связанных, но очень разных.

По мере того как Россия превратилась в политическую империю, Украина не смогла создать собственное государство. В 17 веке значительная часть территории современной Украины вошла в состав Российской империи. После распада в 1917 году страна пользовалась непродолжительным периодом независимости, прежде чем была насильственно восстановлена ​​Советским Союзом.

1990-е: Россия позволяет Украине освободить

В декабре 1991 года Украина, Россия и Беларусь подписали соглашение, которое фактически распустило Советский Союз. Москва стремилась сохранить свое влияние в регионе и рассматривала недавно сформированное Содружество Независимых Государств (СНГ) как инструмент для этого. Кремль также думал, что дешевые поставки газа будут держать Украину в своей орбите. Но все вышло совсем иначе. По мере того, как Россия и Беларусь становились более тесным союзом, Украина все больше поворачивала на запад.

Хотя этого было недостаточно, чтобы спровоцировать конфронтацию между двумя сторонами в 1990-х годах, это не осталось незамеченным Россией. Москва выглядела безразличной, поскольку Запад не собирался интегрировать Украину в свою сферу влияния. Во время войн в Чечне сама Россия стала экономически вялой и в военном отношении была аннексирована.

Затем, в 1997 году, Россия и Украина подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и сотрудничестве, известное также как «Великое соглашение». Этим соглашением Москва признала официальные границы Украины, включая Крымский полуостров, родину этнического русского большинства.

В постсоветской дружбе появляются трещины

Первый крупный дипломатический кризис между двумя сторонами произошел в Москве под руководством Владимира Путина. Осенью 2003 года Россия неожиданно начала строительство дамбы в Керченском проливе недалеко от украинского острова Тусла. Киев расценил это как попытку России перекроить национальные границы, и конфликт разрешился только после личной встречи двух президентов. Строительство дамбы было остановлено, но в дружественном фасаде, предложенном обеими сторонами, стали появляться трещины.

Напряженность обострилась во время президентских выборов 2004 года на Украине, когда Москва полностью поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича. «Оранжевая революция» в стране помешала ему вступить в должность. Выборы были объявлены сфальсифицированными, и прозападный кандидат Виктор Ющенко стал президентом. Россия в ответ дважды прекратила экспорт газа на Украину в 2006 и 2009 годах, а также запретила экспорт в Европейский Союз.

Участок газопровода в 130 км от украинской столицы Киева

В 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш. Буш, несмотря на противодействие со стороны президента России Владимира Путина, который не полностью признал независимость Украины, начал процесс аннексии Украины и Грузии в НАТО. Германия и Франция сорвали план Буша. Обсуждалось присоединение Румынии к саммиту НАТО в Бухаресте, но крайний срок для начала процесса не установлен.

Президент России Владимир Путин на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году

Поскольку с НАТО дела пошли не так, как ожидалось, Украина предприняла еще одну попытку улучшить свои отношения с Западом, заключив совместное соглашение с Европейским Союзом. Но летом 2013 года, всего за несколько месяцев до официального подписания документа, Москва сыграла решительную роль и оказала огромное экономическое давление на Киев, вынудив правительство тогдашнего президента Януковича заморозить сделку. Он фактически запретил перевозку украинских товаров в Россию, что спровоцировало массовые протесты по всей стране. В феврале следующего года украинский президент бежал в Россию.

Аннексия Крыма знаменует поворотный момент

Кремль аннексировал Крым в марте 2014 года, воспользовавшись вакуумом власти. Это был поворотный момент в отношениях между двумя странами и начало необъявленной войны между двумя сторонами. В то же время российские военизированные формирования начали мобилизацию для восстания в восточной части украинского Донбасса и создали возглавляемые Россией «Народные республики» или полугосударства в Донецке и Луганске. Правительство в Киеве дождалось начала крупного военного наступления после президентских выборов в мае 2014 года, назвав его «антитеррористической операцией».

В июне 2014 года новоизбранный президент Украины Педро Порошенко встретился со своим президентом России Владимиром Путиным на полях празднования 70-летия празднования Дня Д в Нормандии. Встреча, позже известная как переговоры в нормандском стиле, проходила при посредничестве немцев и французов.

В то же время украинские военные смогли отбросить сепаратистов, но к концу августа, по словам Киева, Россия также предприняла масштабное военное вмешательство. Москва это отрицает. Украинские группировки потерпели крупное поражение под Иловяском, к востоку от Донецка, что стало поворотным моментом в войне. В сентябре в Минске было подписано Соглашение о прекращении огня.

Битва за Донбасс

За этим по сей день последовала война военного времени. В начале 2015 года сепаратисты возобновили наступление, и, по словам Киева, при поддержке российских войск они удалили свои личности до начала боевых действий. В Москве это тоже отрицали. Украинские войска потерпели второе поражение, на этот раз у стратегически важного города Дебальцов, и были вынуждены отступить. Позже западное посредничество разработало так называемый Минский протокол, который служит основой для мирных усилий, которые еще не завершены.

Наконец, осенью 2019 года, когда часть войск была выведена с обеих сторон линии фронта, в этом районе появился проблеск надежды. Но саммит в Нормандии в Париже в декабре 2019 года был последним, когда стороны сидели за одним столом. Москва заявляет, что президент России в настоящее время не заинтересован в личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он не выполняет Минские договоренности. Путин неоднократно призывал США исключить Украину из НАТО и не оказывать стране никакой военной помощи. Альянс НАТО категорически отвергает эту просьбу.