Россия и Украина: экономические последствия мира

Несмотря на некоторые обнадеживающие признаки российско-украинских переговоров о прекращении огня, возможно, будет полезно иметь в виду, что Запад может получить значительные экономические рычаги влияния на результаты во время и после войны России против Украины. Использование этого рычага может иметь далеко идущие последствия.

Одной из целей может быть обеспечение того, чтобы украинцы выиграли, пока Россия платит высокую цену за свою агрессию. Во-вторых, поощрение будущего российского правительства, которое с меньшей вероятностью будет угрожать Украине или другим странам.

У Запада, похоже, есть два основных рычага воздействия: наказывать штрафы и максимально контролировать 300 миллиардов долларов В России официальные активы запрещены.

Это сильное влияние придает Западу интерес к любым мирным переговорам между Россией и Украиной. В целом западные и украинские интересы будут совпадать, но могут быть и различия. Например, если Украина под принуждением договорилась о файле порядок Если российские войска останутся в Крыму или других частях Украины, Запад может занять более напористую позицию.

Запад может отказаться смягчать или снимать чрезвычайные санкции до тех пор, пока в Украине остаются какие-либо российские войска. Запад может потребовать, чтобы российские войска покинули Грузию и Молдову, так как они возмущены этим. Другими словами, западная цель может выходить за рамки возврата к дофевральским временам. 24 Обстоятельства вторжения Мы ожидаем, что Россия полностью отменит свою нежелательную экстерриториальную оккупацию.

мы и Европейский Союз Они обвинили Россию в совершении военных преступлений на Украине. Запад может попытаться использовать свои экономические рычаги, чтобы привлечь предполагаемых преступников к ответственности. В 2001 году Международный валютный фонд, США и Всемирный банк использовали такие рычаги воздействия, чтобы убедить Югославию ввести в должность бывшего президента. Слободан Милошевич перед Международным трибуналом по военным преступлениям.

Реконструкция также может быть точкой влияния. Если Россия оккупирует часть или всю Украину и сформирует марионеточное правительство, Запад не сможет перевести ей удержанные средства, несмотря на гуманитарные нужды или потребности в восстановлении. Запад мог бы быть более устойчивым, если бы уважаемые международные институты осуществляли проекты, приносящие пользу простым людям. Если правительство Зеленского или его законный преемник сохранит контроль над частью или всей Украиной, Запад может предоставить щедрые ресурсы.

Наконец, в обмен на ослабление санкций Запад может попытаться добиться изменений внутри России. 22 марта осуждение заключенного диссидента Алексей Навальный Еще одно ложное обвинение — напоминание о том, что Россия слишком более гнетущий Сейчас больше, чем когда-либо за 30 лет современной независимости. Запад может опасаться, что риск дальнейшей российской агрессии останется высоким, если репрессивный режим сохранится.

Таким образом, Запад может настаивать на мерах по усилению соблюдения прав человека, таких как освобождение Навального и других политзаключенных. Запад может потребовать, чтобы Россия реформировала или упразднила службы безопасности, такие как бункер Федеральная служба безопасности (ФСБ). Трудно представить, что нынешняя система возьмет верх над этим наследником КГБ в советское время.

Вопрос о компенсации может быть оспорен. в 1919 году в ‘Экономические последствия мираИзвестный экономист Джон Мейнард Кейнс предупреждал об ужасных последствиях Версальский договоркоторый официально завершил Первую мировую войну, заявил, что суровые репарации и другие наказания могут вызвать экономический коллапс в стране. Германия и боль в других странах Европы и мира.

экономики агрессоры в пионер Войны восстановились, когда эти страны перешли к более открытым и гуманным правительствам и больше сотрудничали с международной системой. Но репрессивные страны сталкиваются с такими экономическими ограничениями, как Иран делал санкции до 2015 годапострадали от высокого уровня безработицы, инфляции и экономического спада.

Так же и с Россией сегодня, годами страдающей медленный рост И отсутствие инвестицийБремя выплаты репараций может ухудшить уровень жизни россиян и сделать их более восприимчивыми к популистскому или авторитарному правлению.

Долгая игра Китая с Россией связана не только с проблемами президентского послужного списка Трампа.



Запад может активизировать публичную дипломатию, чтобы информировать россиян о том, что происходит на Украине, и об ответственности России за уничтожение гражданских объектов. Более информированные россияне могут быть менее недовольны будущим экономическим бременем и более склонны противостоять репрессивным правителям.

Запад мог бы поступать мудро, поощряя дискуссию по всем этим вопросам. Изменения в текущей ситуации могут произойти в любой момент и потребовать западных решений. Хотя Запад захочет использовать свои экономические рычаги на благо осажденной Украины и ее храбрых граждан, некоторые соображения могут быть сложными или еще не вполне определенными.

Рэнди Бергман Старший советник вашингтонского офиса Dentons US LLP. Уильям Кортни, старший научный сотрудник некоммерческой беспартийной корпорации RAND, был послом Соединенных Штатов в Казахстане, Грузии и на переговорах между Соединенными Штатами и Советским Союзом по выполнению Договора о минимальном запрещении ядерных испытаний. Говард Дж. Шац — главный экономист RAND Corporation и профессор политического анализа Высшей школы Pardee RAND.