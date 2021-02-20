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Россия: Как на самом деле деревня у «дворца Путина» относится к разоблачению Алексея Навального | Мировые новости

20 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Алексей Навальный называет то, что он называет «дворцом Путина», большой грудой на черноморском побережье России возле Келенцика на обратном пути, чтобы преследовать президента России.

В 2012 году Борис Немцов, бывший премьер-министр и яростный критик Путина, опубликовал заявление с описанием богатства и роскошных активов, которые президент якобы накопил за время своего 12-летнего правления. В списке был дворец Келенцик. В репортаже были представлены фотографии стилизованных интерьеров. Через девять лет они снова предстают перед судом над Навальным.

«В стране, где не встречаются более 20 миллионов человек, роскошная жизнь президента – это вопиющий и циничный вызов обществу», – писал тогда Немцов. Три года спустя он был убит и расстрелян в пешей доступности от кремлевских стен, к которым российское правительство отрицает какую-либо связь.

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На видео Навальный снова уходит от Путина

В отчете Немцова не было ничего лучше 112 миллионов наблюдений за глазами «Дворец Путина» Через три недели. Навальный овладел юмористическим, резким характером YouTube, что делает его критику клептократии в России даже более мощной, чем критика Немцова. Цифровой энтузиазм доступа к тому, чего жаждет Кремль, а его врачи старой закалки не могут конкурировать.

Но они стараются. Канал Маш, связанный с Кремлем, смог “обезопасить доступ” к этому объекту, сенсационная информация, направленная на то, чтобы показать, что дворец все еще строится (Навальный всегда говорил, что интерьеры были сняты и восстановлены из-за плесени и дефектов конструкции через несколько лет. назад).

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Скриншот дворца Путина на Черном море. Изображение: YouTube / Алексей Навальный

Аркадий Роттенберг, один из старейших друзей Владимира Путина, позже сказал Маши, что он владеет дворцом и планирует превратить его в отель. Вскоре после того, как помощник редактора Маша подал в отставку из-за видео, он написал в Telegram, что принятие решений сверху редакционного уровня было похоже на советские времена.

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Информационное отставание государства продолжалось. Российское государственное телевидение сделало репортаж об имуществе в Германии, где Навальный потратил время на его восстановление, заявив, что это было не по средствам и что Навальный не мог бы продюсировать свой фильм в одиночку.

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Путин говорит, что Навального “ использует запад ”

«Это фальшивый фильм о фальшивом дворце, куда Навальный был приглашен для вокала. С самого начала он плохо создавался спецслужбами трех стран НАТО, США, Великобритании и Германии», – сказал Дмитрий Киселев. , Главный участник кампании России в его еженедельной программе новостей.

Это сообщение тоже отзывается эхом. Согласно недавнему опросу Независимого Левада-центра России, каждый четвертый россиянин видел разоблачение Навального, но треть из них не поверила ему. 77% из тех, кто смотрел фильм или знал его содержание, не изменили своего отношения к Владимиру Путину.

Пауэлл Чаттерджи сказал, что квартир должно быть больше, потому что Путин - президент
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Пауэлл Чаттерджи сказал, что квартир должно быть больше, потому что Путин – президент

«Это подделка, выдумка Навального, за которую хорошо платят», – говорит Павел Сатталбаш, пенсионер из села Брасковка, расположенного совсем недалеко от дворца.

Как и многие пенсионеры, он верит в Путина, не говоря уже об абсолютной разнице между богатством президента и скудной пенсией.

«У Путина должно быть много резиденций, потому что он президент страны. Я не сужу его за это. Мы сделаем Путина царем России, тогда не будет вопросов!»

Некоторые жители говорят, что теперь им угрожает репрессивная безопасность.
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Некоторые жители говорят, что теперь им угрожает репрессивная безопасность.

Жители Брусковской, с которыми мы говорили, казалось, были очень довольны работой, которую им предлагала обширная строительная площадка на следующей странице и ее окрестности. «Здесь все работают, все счастливы не только в деревне, но и во всем Краснодарском крае. Спасибо за все, что у нас есть», – сказала одна женщина.

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Леонид Полбот, вождь местного казачества, настроен меньше. Мальчишкой он сожалеет, что больше не может собирать грибы в лесу, куда пошел. Доступ ко всему горному массиву сейчас заблокирован. Он опасается, что жители деревни даже смогут выйти в море.

Леонид Полбот говорит, что доступ ко всему горному хребту теперь ограничен
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Леонид Полбот говорит, что доступ ко всему горному массиву теперь заблокирован

«Если вы припаркуете машину возле этого пограничника, они выйдут прямо, спросят, кто вы, и скажут, что у вас есть три секунды, чтобы покинуть этот район. Они создали там своего рода военный режим», – говорит он.

Оба утверждают, что их навещали разведчики после разговоров с журналистами накануне. Если это гостиница, то это репрессивная охрана. Заинтересованный пограничный пост над запретной для полетов зоной и по соседству. Две группы журналистов, которые на прошлой неделе приехали снимать нас возле границы, были задержаны, а их материалы очищены. Если вам нечего показать, оно того стоит.

Пляж Геленджика очень популярен и летом заполнен туристами.
Изображение:
Пляж Геленджика очень популярен и летом заполнен туристами.

Судебный процесс по «Путинскому дворцу» вызвал отклик. Но Алексей Навальный сейчас за решеткой на обозримое будущее, и его жизнь находится в руках государства. Его состояние исключительно опасно. Посмотрите, что случилось с ним прошлым летом. Посмотрите на Немцова.

Пол Пот был необычно откровенен: «Бог позволит Навальному и его группе прийти к власти, и все может наладиться».

Я спрашиваю его, думает ли он, что это вообще возможно. Он говорит: «Все может случиться в жизни, думаю, все будет хорошо».

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