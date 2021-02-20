Алексей Навальный называет то, что он называет «дворцом Путина», большой грудой на черноморском побережье России возле Келенцика на обратном пути, чтобы преследовать президента России.

В 2012 году Борис Немцов, бывший премьер-министр и яростный критик Путина, опубликовал заявление с описанием богатства и роскошных активов, которые президент якобы накопил за время своего 12-летнего правления. В списке был дворец Келенцик. В репортаже были представлены фотографии стилизованных интерьеров. Через девять лет они снова предстают перед судом над Навальным.

«В стране, где не встречаются более 20 миллионов человек, роскошная жизнь президента – это вопиющий и циничный вызов обществу», – писал тогда Немцов. Три года спустя он был убит и расстрелян в пешей доступности от кремлевских стен, к которым российское правительство отрицает какую-либо связь.

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На видео Навальный снова уходит от Путина



В отчете Немцова не было ничего лучше 112 миллионов наблюдений за глазами «Дворец Путина» Через три недели. Навальный овладел юмористическим, резким характером YouTube, что делает его критику клептократии в России даже более мощной, чем критика Немцова. Цифровой энтузиазм доступа к тому, чего жаждет Кремль, а его врачи старой закалки не могут конкурировать.

Но они стараются. Канал Маш, связанный с Кремлем, смог “обезопасить доступ” к этому объекту, сенсационная информация, направленная на то, чтобы показать, что дворец все еще строится (Навальный всегда говорил, что интерьеры были сняты и восстановлены из-за плесени и дефектов конструкции через несколько лет. назад).

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Скриншот дворца Путина на Черном море. Изображение: YouTube / Алексей Навальный



Аркадий Роттенберг, один из старейших друзей Владимира Путина, позже сказал Маши, что он владеет дворцом и планирует превратить его в отель. Вскоре после того, как помощник редактора Маша подал в отставку из-за видео, он написал в Telegram, что принятие решений сверху редакционного уровня было похоже на советские времена.

Информационное отставание государства продолжалось. Российское государственное телевидение сделало репортаж об имуществе в Германии, где Навальный потратил время на его восстановление, заявив, что это было не по средствам и что Навальный не мог бы продюсировать свой фильм в одиночку.

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Путин говорит, что Навального “ использует запад ”



«Это фальшивый фильм о фальшивом дворце, куда Навальный был приглашен для вокала. С самого начала он плохо создавался спецслужбами трех стран НАТО, США, Великобритании и Германии», – сказал Дмитрий Киселев. , Главный участник кампании России в его еженедельной программе новостей.

Это сообщение тоже отзывается эхом. Согласно недавнему опросу Независимого Левада-центра России, каждый четвертый россиянин видел разоблачение Навального, но треть из них не поверила ему. 77% из тех, кто смотрел фильм или знал его содержание, не изменили своего отношения к Владимиру Путину.

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Пауэлл Чаттерджи сказал, что квартир должно быть больше, потому что Путин – президент



«Это подделка, выдумка Навального, за которую хорошо платят», – говорит Павел Сатталбаш, пенсионер из села Брасковка, расположенного совсем недалеко от дворца.

Как и многие пенсионеры, он верит в Путина, не говоря уже об абсолютной разнице между богатством президента и скудной пенсией.

«У Путина должно быть много резиденций, потому что он президент страны. Я не сужу его за это. Мы сделаем Путина царем России, тогда не будет вопросов!»

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Некоторые жители говорят, что теперь им угрожает репрессивная безопасность.



Жители Брусковской, с которыми мы говорили, казалось, были очень довольны работой, которую им предлагала обширная строительная площадка на следующей странице и ее окрестности. «Здесь все работают, все счастливы не только в деревне, но и во всем Краснодарском крае. Спасибо за все, что у нас есть», – сказала одна женщина.

Леонид Полбот, вождь местного казачества, настроен меньше. Мальчишкой он сожалеет, что больше не может собирать грибы в лесу, куда пошел. Доступ ко всему горному массиву сейчас заблокирован. Он опасается, что жители деревни даже смогут выйти в море.

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Леонид Полбот говорит, что доступ ко всему горному массиву теперь заблокирован



«Если вы припаркуете машину возле этого пограничника, они выйдут прямо, спросят, кто вы, и скажут, что у вас есть три секунды, чтобы покинуть этот район. Они создали там своего рода военный режим», – говорит он.

Оба утверждают, что их навещали разведчики после разговоров с журналистами накануне. Если это гостиница, то это репрессивная охрана. Заинтересованный пограничный пост над запретной для полетов зоной и по соседству. Две группы журналистов, которые на прошлой неделе приехали снимать нас возле границы, были задержаны, а их материалы очищены. Если вам нечего показать, оно того стоит.

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Пляж Геленджика очень популярен и летом заполнен туристами.



Судебный процесс по «Путинскому дворцу» вызвал отклик. Но Алексей Навальный сейчас за решеткой на обозримое будущее, и его жизнь находится в руках государства. Его состояние исключительно опасно. Посмотрите, что случилось с ним прошлым летом. Посмотрите на Немцова.

Пол Пот был необычно откровенен: «Бог позволит Навальному и его группе прийти к власти, и все может наладиться».

Я спрашиваю его, думает ли он, что это вообще возможно. Он говорит: «Все может случиться в жизни, думаю, все будет хорошо».