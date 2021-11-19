Россия как партнер способствует развитию международных отношений IORA — Заявление — Российская политика и дипломатия

Москва, 18 ноября. В заявлении о статусе России как партнера по диалогу вслед за Россией как партнером по диалогу с Ассоциацией регионального сотрудничества (IORA) Ассоциации регионов Индийского океана (IORA) пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что планирует работать над укреплением отношений. в регионе. Двадцать первое ежегодное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) IORA.

«Это решение подтверждает широкое признание конструктивной роли нашей страны в укреплении многостороннего взаимодействия на равноправной основе — на основе норм и принципов международного права; «Россия придает большое значение этому региону. Его важность для мировой экономики трудно переоценить, учитывая узкую сеть морских маршрутов, которые там существуют. И мы намерены продолжить — теперь как партнер IORA — работать над укреплением связи в Индии. регион океана ».

Пресс-секретарь отметила, что приоритеты России соответствуют задачам и целям форума в таких областях, как безопасность на море, борьба с пиратством, торговля и инвестиции, а также наука и технологии.

«Безусловно, основными направлениями являются борьба с пандемией коронавируса и другими инфекционными заболеваниями и сотрудничество в области вакцин. Мы будем готовы поделиться российским опытом и практиками в области развития удаленных территорий и расширить наши программы гуманитарной помощи, «- сказала Захарова.

Документ подтверждает, что Россия неоднократно предлагала на платформе «соседнего» Восточноазиатского саммита рассмотреть возможность налаживания практического сотрудничества между системой международного взаимодействия, сложившейся вокруг АСЕАН, с одной стороны, и многосторонними структурами региона Индийского океана с одной стороны. другой. .

«Наша идея остается» на столе «, — говорится в заявлении.» Мы готовы обсудить ее со всеми заинтересованными партнерами «, — говорится в заявлении.