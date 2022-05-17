Россия: Китай был вынужден пересмотреть свою «безграничную» дружбу с Россией

Несмотря на то, что председатель КНР Си Цзиньпин когда-то решительно поддерживал президента Владимира Путина, теперь Китай вынужден пересмотреть свою так называемую безграничную дружбу с Россией.

Чтобы защитить иностранные активы страны от санкций, введенных США, Китай решил подорвать доверие России, прекратив платежные услуги и космические связи, а также приостановив научное сотрудничество на фоне войны на Украине.

На экстренном совещании с местными и иностранными банками китайские регулирующие органы обсудили, как защитить зарубежные активы страны от санкций США, аналогичных тем, которые были введены против России в связи с ее вторжением в Украину, сообщает Hong Kong Post.



В соответствии с санкциями США в отношении России на фоне войны на Украине Visa и Mastercard заявили, что прекратят свои услуги в России. В связи с этим ведущие российские банки стали рассматривать возможность выпуска карт, работающих на китайской платежной системе.

Менее чем за два месяца Пекин нарушил доверие и прекратил сотрудничество UnionPay с российскими банками.

Решение Китая сотрудничать с Западом в ущерб отношениям с Россией указывает на то, что он теряет терпение в связи с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной, который вряд ли закончится в ближайшем будущем.

Си Цзиньпин намерен избежать надвигающейся экономической угрозы, даже за счет китайско-российских отношений. Понимая, что продолжающийся конфликт нанесет серьезный ущерб ее экономическим интересам из-за санкций, администрация Си Цзиньпина решила прекратить сотрудничество UnionPay с российскими банками и прекратить космические отношения с Россией.

Китайская UnionPay отказалась сотрудничать со Сбербанком, крупнейшим кредитором России, а также приостановила переговоры с другими банками из-за опасений по поводу вторичных штрафов. По имеющейся информации, проект [to issue UnionPay cards] временно приостановлено.

В сообщениях из Москвы говорилось, что на самом деле российские пользователи UnionPay также сообщали о трудностях с использованием сетевой системы для совершения платежей в США, Израиле, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Глава РАН академик Александр Сергеев заявил, что научные контракты Китая с Россией заморожены, сообщают СМИ.

«Наши китайские коллеги-ученые тоже сделали паузу. За последний месяц нам не удалось вступить с ними в серьезные обсуждения ситуации, несмотря на то, что у нас уже выстроено прекрасное сотрудничество», — подчеркнул Сергеев.

