Юрий Дмитриев был у власти в 2006 году. (Предоставлено Russian Human Rights Alert)



Сегодня на домашней странице есть колонка «Экспромт» с множеством вопросов. Во-первых, это связано с долгим лимитом китайского правительства. Они следят за тем, чтобы китайские студенты выстраивались в очереди в американских кампусах. У студентов всегда будет семья дома. И некоторые студенты сообщают об этом другим студентам. Это продолжается уже давно. Впервые я узнал об этом, когда учился в аспирантуре. Один китайский одноклассник рассказал мне, как это работает. Он сделал это с истощенной ненавистью. Недавно Митч Дэниелс, президент Университета Пердью, сказал: «Ни в моем кампусе, ни в тебе».

В моей колонке сегодня Россия, Польша, Мексика, гендерный хаос, скрытый ЭО. Я обсуждаю Вильсона, Библию короля Якова и многое другое.

После того, как я написал свой абзац, было написано несколько историй. Я хочу отвести их сюда в угол. Во-первых, Китай — и особенно Гонконг: «Полиция Гонконга провела обыск в офисе продемократического новостного сайта, арестована7. «Одна из них — Дениз Хо, с которой я подкаст в 2019 году: Здесь. Она необычайно смелая и отважная женщина. Все они проявили огромное мужество.

Гонконг был опустошен. Но гонконгцы подали всем отличный пример. В них сильно чувство свободы.

Другое сообщение: «Суд в России продлил срок наказания историка ГУЛАГа до 15 лет«Я писал о нем в 2017 году, о рассматриваемом заключенном, Юрии Димитриеве. Он необыкновенный человек: очень упрямый. Его бросили в ад.

Дмитриев входил в состав общества «Мемориал». Вот еще одна вчерашняя история: «Российский суд отменил памятник самой главной правозащитной группе страны«Конечно. Памятник был совестью России. Там есть Совесть России. Он был создан по инициативе Андре Сакаро. Его цель двоякая: распространять правду о прошлом и поддерживать демократию в настоящем. Кремль не мог придерживаться этой системы.

В цитированном мною заявлении говорится: «Во вторник Верховный суд России постановил распустить самый важный орган страны по правам человека. . «Это слово« роспуск »- приятный штрих: советское слово. Путин и Ко. Советы очень защищали прошлое. Часто, когда я пишу о России, мои критики говорят:« Россия — это не Советский Союз, вы знаете! »Я знаю, но все чаще возникает вопрос: знает ли Кремль?

Ою Ддеев — еще один правозащитник с памятником. Я писал о нем в прошлом году. Эти люди готовы рискнуть своей жизнью ради правды и помочь своим собратьям — увлекательно.

В советские времена на Западе было полно апологетов Кремля. В наши дни на Западе до сих пор полно таких апологетов. Многие считают Путина героем-националистом. Защитник традиционных ценностей (какими бы они ни были). Президент UKIP Дайан Джеймс подытожила это отношение: «Я хвалю его с точки зрения защиты своей страны. Он очень националист. Он очень сильный лидер. Он ставит Россию на первое место».

Он ставит во главу угла свою диктатуру и свою сеть. Русские практически не причастны к этому. В самом деле, знаете ли вы, кто ставит русских на первое место? Память рабочие.

В прошлом месяце Путин вручил министру иностранных дел Венгрии Орден Дружбы России. Хорошо заработано. Кто друзья политзаключенных и других россиян, подвергшихся насилию? Кто озвучит память?

Сторонникам независимости, живущим в независимых странах, необходимо обрести голос. Голоса подавляются в таких странах, как Россия и Китай.