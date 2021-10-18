Economy

Россия, Китай и растущая проблема миростроительства

19 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Управляющее резюме

Во время «холодной войны» великие державы рассматривали конфликты «третьего мира» как территорию для конкуренции, часто в форме прокси-войн, превративших эти страны в одни из величайших смертоносных полей в современной истории. Затем, за два десятилетия после падения Берлинской стены, войны, судя по всему, отступили во всех регионах мира. Несмотря на то, что в настоящее время акцент делается на неудачах войн под руководством США на Ближнем Востоке, это снижение уровня войн во многом было связано с успешными усилиями по миростроительству, возглавляемыми западными странами. Теперь этот прогресс находится под угрозой. Запад сталкивается с острой конкуренцией за влияние в политике развития в целом и в нестабильных государствах в частности. Конкурирующие инвестиции иностранных интересов в нестабильных государствах могут подорвать долгосрочную экономическую и финансовую устойчивость стран, в то время как непродуманные механизмы поддержки безопасности могут ослабить управление сектором безопасности и правосудия в этих странах. В то же время рост напряженности в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и других глобальных и региональных учреждениях снижает или препятствует способности международного сообщества предотвращать эскалацию конфликта и обеспечивать подотчетность.

В хрупких государствах всегда была региональная конкуренция, но по мере того, как хрупкость распространяется по Ближнему Востоку, эта динамика привела к появлению более мощных и способных региональных игроков, таких как Турция, Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Более того, Россия и Китай увеличили свое участие как на уровне мировой политики, так и в конкретных хрупких государствах. Эти страны и Запад применяют разные стратегии и подходы, основанные на их стратегических экономических возможностях и интересах в сфере безопасности, зачастую в разной степени противоречащих друг другу. Суть стратегии России в этих случаях – раскол. У Китая есть более детальная стратегия, определяемая его долгосрочными экономическими интересами и интересами безопасности. Для Китая крайне важно открыть рынки и инвестиционные возможности, одновременно укрепляя свою безопасность в Тихоокеанском регионе и обеспечивая безопасные торговые пути. Пекин вкладывает значительные ресурсы в свою стратегию, о чем ясно свидетельствует весьма амбициозная инициатива «Один пояс, один путь». Такие страны, как Турция, Иран и Саудовская Аравия, имеют больше региональных амбиций, связанных с их безопасностью, идеологическими взглядами и экономическим оппортунизмом. В Индо-Тихоокеанском регионе Япония, Австралия и Индия все чаще играют активную роль в нестабильных государствах, отчасти пытаясь помешать амбициям Китая.

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Эта динамика создает серьезную опасность для хрупких государств, поскольку они становятся ареной геополитической конкуренции. Многие из разумных и прогрессивных подходов к построению мира, совершенствованию управления и подотчетности, которые Запад поставил под сомнение за последние два десятилетия, оказались под большим вопросом из-за этой ситуации. Относительно слабая приверженность Запада к применению конкретных подходов к нестабильности также является частью проблемы. Западным странам необходимо быстро мобилизоваться, чтобы противостоять этим опасностям, которые могут легко усугубить уязвимость и вызвать новые конфликты. Они должны оказывать согласованное давление в рамках многосторонних институтов, чтобы «новые» власти улучшили качество и подотчетность их вмешательств. Запад должен улучшить свою координацию и эффективность, а также поддерживать прочное многостороннее партнерство – с участием региональных держав, где они готовы к сотрудничеству. Альтернативой является возвращение к полноценным войнам через посредников, ценой больших человеческих потерь.

Этот отчет был выпущен после того, как в августе стремительное падение Афганистана перед талибами ознаменовало тревожный конец двадцатилетнему американскому присутствию в этой стране. События там могут показаться метафорой более широкого феномена отвлечения внимания Запада от хрупких государств. Это также должно служить предостережением.

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