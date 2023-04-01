Россия, Китай и шерпы G20 будут работать над «новой» дипломатической формулировкой саммита

Собрание шерп G20 в целом согласилось работать над «новым», основанным на консенсусе дипломатическим языком по российско-украинской войне за пять месяцев до саммита лидеров G20 в сентябре. года, сообщили источники в субботу.

Оно получило широкое распространение после двухдневных встреч шерпов и их представителей, высокопоставленных чиновников, называемых чаус-шерпами, в живописном Кумаракоме в заводях Кералы.

«Мы не можем договориться о формулировке российско-украинской войны сейчас, потому что до саммита лидеров осталось несколько месяцев. Поэтому шерпы встретятся непосредственно перед саммитом и доработают новый консенсусный язык, отличный от Балийской декларации. необходимо в связи с изменившейся ситуацией», — сообщили источники.

По словам источников, ситуация на земле также может измениться в ближайшие несколько месяцев, и было бы разумнее договориться об общем языке ближе к саммиту, исходя из ситуации на поле боя.

Источники сообщают, что вторая встреча шерпов была похожа на «мидл-овер» в матче по крикету. «Это не вступительные и не слэковеры, а промежуточные… поэтому мы прорабатываем текст формулировки по другим вопросам», — сообщили источники.

Хотя Балийская декларация, принятая после саммита G20 в Индонезии в ноябре прошлого года, была основана на консенсусе всех стран G20, встречи министров финансов G20 в Бангалоре и министров иностранных дел в Нью-Дели не привели к консенсусному документу. Вместо этого было резюме лидера, опубликованное Индией.

Индийский шерпа G20 Амитабх Кант выразил надежду, что совместное заявление может быть принято на саммите лидеров G20 в Дели 9 и 10 сентября.

Назвав встречу «позитивной, конструктивной и дальновидной» в течение двух дней, Кант сказал, что существует несколько стратегий для достижения консенсуса.

Утверждая, что по 99 процентам вопросов есть согласие, а работа ведется только по одному проценту, он сказал: «Мы сделаем все, что в наших силах. Мы работаем над разными вариантами, и я уверяю вас, что мы ничего не оставим на волю случая. Мы поработаем над всем, но что не в ваших руках, то не в ваших руках. Давайте полностью достигнем того, что в наших руках. Мы работаем с разными стратегиями, и я думаю, что все хотят успеха G20, будь то развивающиеся рынки, развивающиеся страны или G7.

В интервью The Indian Express в кулуарах встречи шерп су-шерпа США в G20 Кристина Сигал-Ноулз вторила Канту: «Я надеюсь, что страны, которые вышли из этого консенсуса, вернутся к нему, потому что мы думаем. У него есть возможность реализоваться».

«Для нас очень важен успех премьер-министра Моди в G20. Так что США не уйдут с конференции G20», — сказал он.

Согласованные положения Балийской декларации не повторялись на последних встречах G20. На встрече министров иностранных дел G20 не удалось договориться о добавлении двух пунктов.

Пункты 3 и 4 взяты из Балийской декларации лидеров G20 (15-16 ноября 2022 г.) были приняты всеми государствами-членами, кроме России и Китая, сноска в резюме руководства.

Формулировка была сделана на встрече министров финансов G20 в Бангалоре.

Потому что Россия не хочет упоминания российско-украинской войны на встрече министров иностранных дел. Россия считает, что встречи посвящены экономике, росту, развитию и другим глобальным проблемам. Китай поддерживает аргумент России. Но Запад считает их необходимыми из-за влияния войны на мировую экономику.