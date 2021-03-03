Россия классифицирует медицинский союз, связанный с Навальным, как “ иностранного агента ”

МОСКВА (Рейтер) – Министерство юстиции России добавило в среду медицинский союз, связанный с находящимся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным, в свой список “иностранных агентов”, сообщают информационные агентства.

Действия против Союза врачей России, который раздает средства индивидуальной защиты медицинскому персоналу и поддерживает врачей в защите их трудовых прав, вызвал возмущение среди сторонников Навального.

Обозначение «иностранный агент», имеющее негативный оттенок с советских времен, подвергает НПО, которые, как считается, получают иностранное финансирование для политической деятельности, дальнейшему бюрократическому и немедленному контролю.

Он также требует, чтобы они регулярно сообщали о своих финансах и расходах и прикрепляли к своим публикациям табличку «иностранный агент».

Пресс-секретарь Союза врачей России написала в Твиттере, что министерство не сообщало ей о добавлении ее в список «иностранных клиентов».

Глава организации Анастасия Васильева – союзница Навального. Она лечила его в 2017 году после того, как он получил химический ожог правого глаза после нападения прокремлевских активистов.

Полиция арестовала Васильеву в январе за нарушение ограничений по коронавирусу на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционного политика. Ее поместили под домашний арест.

Значит ли это, что нашим врачам помогают «иностранные агенты», а власти воруют деньги? «Команда Навального написала в Твиттере. Это позорное правительство сошло с ума».

Минюст не сразу ответил на запрос о комментарии.

В 2019 году закон об «иностранных агентах» был расширен, чтобы включить в него отдельных лиц и блогеров, что, по словам правозащитных групп, может подавить инакомыслие.

(Подготовлено Габриэль Театро Фарбер; редакция Тимоти Херитэдж)