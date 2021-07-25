Павлу Грудину, одному из лучших коммунистических политиков России, в субботу запретили баллотироваться в Палату общин при Госдуме после обвинений в том, что избирательная комиссия страны владеет акциями компании, зарегистрированной в Белизе.

Российский закон о выборах запрещает кандидатам, участвующим в парламентских выборах, иметь иностранные активы. Законодатели обязаны закрыть свои депозитные счета в иностранных банках во время подачи документов для баллотирования на должность кандидата.

Последний представитель оппозиции из Крутина баллотируется на посты, многие из которых связаны с заключенным в тюрьму лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Кто такой Пауэлл Грудин?

Крутин баллотировался в президенты в 2018 году против Путина и получил 12% голосов. Богатый босс фермы, он отрицает наличие иностранных активов.

Генеральная прокуратура России с этим не согласилась. Согласно российскому государственному информационному агентству Dass, государственная прокуратура считает, что Крутин владеет акциями зарегистрированной в Белизе компании Potro Limited.

Однако Грудин говорит, что Кремль ушел из-за опасений, что оппозиция сможет добиться большего успеха на сентябрьских выборах.

«(Коммунистическая) партия – оппозиционная партия», – сказал Крудин российскому государственному информационному агентству «Интерфакс». «Кто-то боится большого влияния, которое может иметь союз левых сил».

Недавний опрос показал, что он, возможно, занимается чем-то.

В ходе опроса, проведенного Независимым Левада-центром в марте, 27% россиян заявили, что будут голосовать за Путина, правящую партию «Единая Россия», в то время как 10% планировали поддержать Коммунистическую партию, а 12% проголосовали за Националистическую Либерально-демократическую партию ( ЛДПР).

‘Это позор’

Тосс сказал, что Геннадий Жуканов, давний лидер Коммунистической партии России, обещал обжаловать решение в Верховном суде.

«Обидно», – сказал Жуканов.

Павел Грудин (в центре справа) был одним из лучших коммунистических политиков России. READ Двое очень молодых людей в наручниках в Новый год - Ravenna24ore.it

В следующий вторник партия соберется в штаб-квартире, чтобы определить дальнейший курс действий, который включает призывы к общенациональным протестам, сказал он Интерфаксу.

«У нас есть другие рычаги, – сказал позже Жуканов. – По закону мы имеем право везде выражать свою позицию».

ar / dj (Reuters, Interfox)