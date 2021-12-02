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Россия: Кремль предупреждает США о «геймплее» Украины — Вашингтон угрожает «серьезными издержками» в случае эскалации кризиса | Новости мира

2 декабря, 2021
Vsevolod Egorov

Россия предупредила Соединенные Штаты, что нанесет ответный удар, если Украина окажется втянутой в какие-либо «геополитические игры» США, в то время как Вашингтон пригрозил Москве «серьезными издержками» в случае эскалации кризиса.

Обмен произошел после того, как официальный представитель США охарактеризовал встречу как «серьезную, трезвую и деловую». русский И госсекретарь США в Швеции.

Разговор Сергея Лаврова и Энтони Блингена был личным разговором на высшем уровне со времен президентства. Владимир Путин А также Джо Байден Встретился в Швейцарии в июне.

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Россия проводит военные учения возле Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Дрю поговорила с г-ном Лавровым наедине в кулуарах крупномасштабной конференции по обороне между министрами иностранных дел в Стокгольме.

Он «выразил озабоченность» ростом напряженности в Европе и призвал Кремль «смягчить» кризис. УкраинаОб этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Госсекретарь Великобритании Лиз Трес выходит на Даунинг-стрит в Лондоне 27 октября 2021 года. REUTERS / Питер Николлс
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Тресс выражает «озабоченность» ростом напряженности в Европе. Фото: REUTERS / Peter Nicholls

Однако диалог между Россией и США стал самым важным обменом мнений во время эскалации напряженности между Востоком и Западом из-за создания десятков тысяч российских войск вокруг Украины.

Официальные лица США обвинили Москву в подготовке вторжения в регион. Кремль отверг обвинения и обвинил Киев в подготовке к военным действиям.

Государственный секретарь США Энтони Блинген посещает Афганистан во время пресс-конференции 25 августа 2021 года в Государственном департаменте США в Вашингтоне, округ Колумбия. Алекс Брэндон / Пул через REUTERS
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Высокопоставленный американский дипломат Энтони Блинкен предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы «понести значительные издержки» на Кремль. Изображение: Алекс Брэндон / Пул через REUTERS

Обе стороны представили свои собственные отчеты о встрече.

По сообщению агентства «Интерфакс», МИД России сообщил господину Лаврову, что Россия ответит на любые «геополитические игры» США, затрагивающие Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
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Фотография министра иностранных дел России Сергея Лаврова (справа) с министром иностранных дел Китая Ван И.

Он добавил, что Москва и Вашингтон должны договориться о долгосрочных гарантиях безопасности.

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Представитель Блингена предупредил, что США и их союзники готовы «понести значительные издержки», если Москва выберет «путь военной экспансии».

Второй официальный представитель США сказал, что состоялся конструктивный обмен мнениями по поводу реализации текущих мирных соглашений для востока Украины как жизнеспособного варианта и что в ближайшие дни возможна более серьезная дипломатия.

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