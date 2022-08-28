Россия критикует критику Запада в адрес Индии из-за импорта нефти

Нью-Дели: Посол России Денис Алипов заявил в воскресенье, что критика западными странами Индии в связи с ее импортом российской сырой нефти при освобождении ее от «незаконных санкций» является отражением ее беспринципной позиции и двойных стандартов.

В эксклюзивном интервью PTI посол сообщил, что товарооборот между Индией и Россией находится на подъеме, что обе стороны имеют несколько платежных систем и что есть возможность даже использовать валюты третьих стран с некоторыми «партнерами» в Азии и на Ближнем Востоке, предлагая жизнеспособные варианты.

Исторически Россия не была основным источником ископаемого топлива для Индии, но импорт уцененной российской сырой нефти за последние несколько месяцев значительно увеличился, несмотря на растущую озабоченность во многих западных столицах.

«Те, кто на Западе критикует Индию, не умалчивают о том, что сами активно покупают российские энергоресурсы, освобождая их от своих незаконных санкций, но при этом открыто демонстрируют свою беспринципность и двойные стандарты, заявляя об обратном», — сказал Алипов. сказал.

Посол заявил, что Европа «полностью потеряла» свой независимый голос, «удовлетворяя» амбиции Соединенных Штатов во власти, и теперь пытается сохранить свое экономическое благополучие, повышая цены на энергоносители для остального мира. «По какой причине Индия должна за это платить?» — спросил Алипов.

Отметив, что западные санкции против Москвы не повлияли на торговлю между Индией и Россией, посол сказал, что объем торговли только за первые шесть месяцев этого года составил 11,1 миллиарда долларов США (один миллиард = 100 крор). что составило около 13 млрд долл. США в 2021 году.

«У нас есть все основания полагать, что к концу этого года мы выйдем на исторический рекорд, и это связано не только с большими запасами углеводородов, которые выросли более чем в 10 раз», — сказал он.

Говоря о нескольких платежных системах для двусторонней торговли, Алипов сказал, что одна из них использует национальные валюты, добавив, что объем торговли в национальных валютах за последние годы достиг более 40 процентов.

Резервный банк Индии недавно выпустил специальный циркуляр, расширяющий использование рупии в международной торговле. Это еще один шаг в поддержку выбора коммерческого сообщества в пользу практики выставления счетов, расчетно-платежных операций в национальных валютах», — сказал Алипов.

Во-вторых, есть механизм использования валют третьих стран с выгодными вариантами, предлагаемыми нашими партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. Мы также видим огромный потенциал в создании Международного резервного фонда БРИКС.

Алипов сообщил, что российские компании и банки, на которые не распространяются санкции, по-прежнему могут вести экономическую деятельность с использованием долларов США и евро.

Что касается воздействия западных санкций, то их побочные эффекты явно недооценены в политическом и экономическом плане. Рост цен на топливо и продукты питания приводит к росту инфляции во всем мире, и даже страны с развитой экономикой рискуют скатиться в рецессию.

Посол сказал, что существует «невероятная возможность для открытости бизнеса в России, поскольку «огромное пространство» становится вакантным после «самостоятельного» ухода многих западных компаний по политическим причинам.

Алипов сказал, что как Россия, так и Индия проявляют растущий интерес к дальнейшей диверсификации торговых отношений и использованию «появляющихся возможностей».

«Общая цель состоит в том, чтобы дополнить экономические стратегии друг друга, поскольку обе страны стремятся повысить уровень самостоятельности и стремятся исследовать новые рынки, чему способствуют устойчивые механизмы финансовых операций и логистики», — сказал он.

Что касается закупок Индией нефти у России, Алипов сказал, что Нью-Дели постоянно подчеркивал, что его подход основан на его национальных интересах и отражает потребности растущей индийской экономики и благосостояние ее народа.

«Что касается воздействия западных санкций, то их побочные эффекты явно недооцениваются как в политическом, так и в экономическом плане», — сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции Индии по украинскому кризису, посол сказал, что Россия уважает и ценит твердую позицию Нью-Дели, основанную на прочных основах международного права и стратегическом видении национальных интересов.

Он сказал, что самое лучшее в стратегическом партнерстве России с Индией то, что оно ни против кого не направлено.

«Мы также чувствуем, что в индийском сообществе существует глубокое понимание причин украинского кризиса, который начался задолго до февраля 2022 года», — сказал он.

Индия еще не раскритиковала нападение России на Украину и настаивает на том, что кризис должен быть урегулирован путем диалога.

«Достижение безраздельной безопасности, эгалитарной многополярности и демократизации глобального управления — наши общие устремления, а попытки остановить эти естественные тенденции посредством практики диктата и однополярности во имя общих ценностей остались в прошлом», — сказал он. сказал.