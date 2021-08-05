Россия: Минфин ожидает роста экономики на 4% в …

(MENAFN) Минфин России ожидает стабильного роста ВВП более чем на 4 процента в этом году с возможностью увеличения инфляции до более чем 5 процентов, сообщила в среду, 4 августа, газета «Ведомости» со ссылкой на официальных лиц.

«Траектория последних месяцев указывает на более оптимистичную динамику восстановления и возможность ускорения темпов экономического роста, превышающего 4% в год», – говорится в письме заместителя министра финансов России Владимира Колычева вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщенному в новостях.

ВВП страны фактически вырос на 4,6 процента с января по июнь этого года, достигнув докоронавирусного уровня в соответствии с периодом с октября по декабрь 2019 года. Этот показатель указывает на рост на 8,5 процента в год. Условия – самый быстрый рост экономики страны с 2012 года. Средний рост в годовом исчислении в 2014–2019 годах составлял менее 0,5 процента, а в прошлом году упал на 3,1 процента.

В частности, в августе российское министерство экономики определило прогноз роста ВВП в этом году на уровне 3,8 процента и инфляции на уровне 5 процентов. Однако Минфин указывает, что инфляция может превысить эти ожидания, что поддерживает Центральный банк России, который недавно прогнозировал, что к концу этого года показатель достигнет 6,2 процента.