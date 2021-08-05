Россия модернизирует свой Су-30СМ до качества «Супер-Сукой»

Минобороны России дало зеленый свет программе модернизации Су-30 СМ, которая в массовом порядке прекращена в ВВС и ВМФ, с целью доведения его до версии СМ2 или, как это называется в российской прессе, Супер Сукой.

Как сообщают “Известия”, первая модернизация прототипа начнется в декабре этого года, а первые испытания Су-30СМ2 и сертификационная кампания завершатся к тому же сроку в следующем году. С обновлением самолет получит новые двигатели, радары и умное вооружение.

Последующие модули Су-30СМ будут модернизированы до новой версии, а Минобороны получит новый завод Су-30СМ2. Вполне вероятно, что в прошлом году Министерство авиации ВМФ заказало 21 новый истребитель Су-30 СМ2.

Происхождение Су-30СМ

Во-первых, Су-30СМ – это «русифицированный» вариант разработанного для Индии Су-30МКИ, в котором техника иностранного происхождения заменена на другую отечественного производства. В последние годы усилия по модернизации ВВС и ВМС были сосредоточены на установке Су-30СМ для замены уже устаревших самолетов, таких как Су-27 или Су-24.

Серийный самолет начал поставки в 2013 году и является единственной боевой моделью, закупленной Россией в единых количествах. В настоящее время в эксплуатации находится около 130 единиц этой модели, отсюда важность ее модернизации.

Белорусский Су-30 СМС Су-30 СМ стал настоящим эталоном для поставок вооружений ближайшим союзникам России. Эти самолеты закупили Казахстан, Беларусь и Армения. На мероприятии МАКС-2021 Ростек подтвердил, что Мьянма продвигается вперед с планами закупки 6 Су-30СМ, несмотря на дестабилизацию политической власти в азиатской стране.

Супер Сухой Су-30СМ2

Модернизированная версия Су-30СМ не только обладает расширенными боевыми характеристиками, но и использует различные детали и оборудование от Су-35. В результате будет упрощено обслуживание большого парка современных истребителей двух типов. Это особенно важно в случае двигателей, которые являются наиболее дорогими компонентами самолетов.

На Су-30СМ2 устанавливается двигатель АЛ-41Ф-1С, который используется на Су-35С. По сравнению с силовой установкой, которая использовалась до сих пор на Су-30СМ, его силовая установка увеличится более чем на 16% до 14 500 кг в период дожигания. Кроме того, это снижает затраты на техническое обслуживание за счет удвоения интервала между корректировками, который теперь достигает 4000 часов. Другие улучшения и плазменное зажигание снизили расход топлива и сделали его более эффективным.

Модификации бортовой электроники и программного обеспечения позволят использовать новые ракеты и бомбы на истребителях-невидимках Су-35 и Су-57 пятого поколения.

Среди других улучшений – новый радар ИРБИС-Э и мощный радар типа PESA, созданный на базе Су-35. Это позволит Су-30 СМ2 обнаруживать наземные и воздушные цели с большого расстояния с некоторыми противоугонными возможностями. Это позволит истребителю использовать новейшие ракеты большой дальности.

Су-30СМ2 получат новейшую интегрированную многоканальную систему связи, обмена данными, навигации и идентификации (ОСНОД), разработанную для Су-57 и установленную на всех истребителях. Среди его преимуществ можно отметить то, что он позволяет самолетам и дронам связываться друг с другом, поддерживать высокоскоростную связь с наземными контрольными точками и интегрироваться в современные боевые сети.