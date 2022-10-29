Россия может начать призывать женщин на войну с Украиной

Россия может Начать принуждать женщин По мере того, как страна-изгой теряет контроль над своим безжалостным вторжением — во время войны на Украине, указал кремлевский военный босс.
Генерал российской армии Владимир Болдрев выразил вероятность того, что страна потеряет большие участки территории, включая уход России из Харьковской области, в числе первых захваченных территорий после наступления 24 февраля.
«Если женщины призваны, есть много мест, где они могут найти применение», — сказал Болдрев, который служил командующим сухопутными войсками России с 2008 по 2010 год. Об этом на прошлой неделе сообщило местное издание URA.ru..
«Во-первых, они [could be] Врачи. Второй — узлы связи сзади. Также тыловые подразделения, например, продовольственные, обмундированные, ремонтные, прачечные и мастерские. Это их опора в военное время», — продолжил Болдрю.
Но Болтрев отметил, что потенциальных женщин-призывников будут тщательно проверять.
«Прежде всего профессиональные (потребностные) специалисты призываются за их способность выполнять свои задачи. Женщины тоже должны быть здоровы. Кроме того, от них требуется выдержка, самопожертвование, мужество и верность своему делу и стране», — сказал он.
Депутат Госдумы Алексей Себа также высказался URA.ru, заявив, что Россия должна последовать примеру Израиля, распространив обязательную военную службу как на мужчин, так и на женщин.
Однако второй депутат Госдумы Татьяна отрицала, что женщины должны занимать более традиционные роли.
«Нет речи о принуждении женщин», — сказала она изданию.
«Это не совсем о нашей истории … всегда были мужчина-воин и женщина, ожидающая его, ухаживающая за очагом. Женщины всегда использовали другую форму защиты.
Болдрев признал, что вербовка женщин должна быть только «последним средством».
«В целом война — это не для женщин. А женщин призывают только в крайнем случае», — сказал он.
До сих пор не было никаких официальных разговоров или подтверждений из Кремля о том, что женщин рассматривают для военной службы.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что 82 000 резервистов были отправлены в Украину, а 218 000 человек все еще проходят обучение. Он сказал, что в ближайшее время не планируется собирать больше призывников.
В сентябре президент Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации и приказал призвать 300 000 резервистов на войну в Украине.
Пугающее объявление Это вызвало массовые протесты по всей стране..
Идея о возможном призыве женщин возникла в то время, когда Россия изо всех сил пытается возместить тяжелые потери в своей нынешней войне, которая идет уже восьмой месяц.
Ранее, на этой неделе, Оказалось Военизированная группа Вагнера выталкивает пострадавших заключенных на передовую.
«Забрали всех, в том числе десятки людей, которых называли «позорными», которых максимально унижали в тюрьмах. Девять гробов с заколоченными крышками вернули в исправительную колонию ИК-6», — рассказал The Daily Beast правозащитник Руслан Вахапов. спорный прием на работу.
Между тем, безжалостные российские атаки на энергетическую инфраструктуру побудили украинские власти в пятницу объявить о серьезных отключениях электроэнергии в крупных городах страны.
Кевин Мейор предупредил, что энергосистема столицы работает в «аварийном режиме», а поставки электроэнергии упали на 50% по сравнению с довоенным уровнем.
Дополнительный репортаж Снежаны Фарберов и Postwires
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