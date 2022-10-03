Россия может начать торговое финансирование импортеров зерна

МОСКВА (Рейтер) — Россия может начать торговое финансирование импортеров своего зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, поскольку санкции, введенные против Москвы после того, как она ввела войска в Украину по финансовому инструменту, влияют на финансовый инструмент.

Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, работает с Эксимбанком и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, «чтобы предоставить финансирование иностранным компаниям для закупки нашей продукции», сказал Патрушев РБК Business daily в Опубликовано интервью в понедельник.

«Это даст нам возможность продавать большие объемы. Потому что пока тоже есть проблема с расчетами», — добавил он.

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В настоящее время некоторые российские импортеры зерна расплачиваются рублями или местной валютой, сказал Патрушев, и количество таких сделок растет с каждым месяцем. Египет и Турция являются крупнейшими покупателями российского зерна.

Говоря о фермерах, призванных в армию по частичной мобилизации России в напряженный период посевной, Патрушев сказал, что его министерство приложит усилия для обеспечения бесперебойной работы агропромышленного комплекса.

«Конечно, в интересах нашего министерства мы хотели бы, чтобы в сельском хозяйстве работало больше людей, но есть государственные задачи, и это, безусловно, приоритет», — сказал Патрушев, сын секретаря Совета безопасности РФ. РБК.

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Репортаж Паулины Девитт. Монтаж Гарет Джонс

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