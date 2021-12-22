Россия может не потрудиться прикрыть свое военное вторжение в Украину

Кремль дает понять, что вскоре российские войска могут быть продвинуты глубже в Украину, и на этот раз это может больше походить на советское вторжение в Афганистан, чем на тайную кампанию России с 2014 года.

Министру обороны России Сергею Кузнецовичу Шойку Запрошено во вторник Частная военная компания США готовится к запуску химического оружия в частях управляемой Россией сепаратистами Украины. Представитель Пентагона Джон Кирби категорически отверг комментарии Шойку как «полностью ложные».

Во время выступления во вторник президент России Владимир Путин также выглядел возмущенным, обвинив Соединенные Штаты в «вооружении и поощрении экстремистов из соседних стран» на территории Украины. Фактически, Россия вооружила, обучила и возглавила сепаратистов, создав полуавтономные области, известные как Донбасс в Донецком бассейне на востоке Украины.

«Если наши западные коллеги и дальше будут демонстрировать явное чувство агрессии, мы примем соразмерные военно-технические контрмеры и решительно отреагируем на действия неприсоединившихся стран», — сказал Путин. По данным The Guardian. «Я хочу подчеркнуть, что мы имеем на это полное право».

Во вторник, 7 декабря 2021 года, украинские военнослужащие прошли маршем отделения от пророссийских повстанцев в районе Донецкой области, Украины, села Катериновка. (AP Photo / Андре Дупсок)

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, говорит, что Кремль больше не чувствует необходимости скрывать свои враждебные действия, поскольку Россия продолжает отрицать, что ее войска воевали на украинской земле с 2014 года.

Ходжес сказал, что мир может увидеть полное проявление российской военной мощи, если Путин начнет новую кампанию на Украине.

«Я думаю, что риск возрастает очень быстро, и Кремль выходит далеко за пределы нормального уровня толерантности к риску, потому что они не останавливались до того, как вторжение в Грузию в 2008 году, и пока мы, кажется, не являемся твердо согласованными или твердыми с нашими союзниками, — сказал Ходжес. — Высказывания Кремля очень опасны. Путин говорит о геноциде на Донбассе [Donets Basin]; Один из его высокопоставленных делегатов говорит о возможности ввоза ядерного оружия в Беларусь; Упоминание министра обороны Шойку об угрожающем поведении НАТО по отношению к России и планах ввоза химикатов для использования частными военными подрядчиками США в Донбассе сегодня. Он готовит свой народ и создает предлог, что «у нас нет выбора».

С 2014 года высшие кремлевские чиновники отрицают, что российские силы аннексировали Крым, а затем оккупировали восточную Украину. Когда войска аннексировали Крым у Украины, российские войска не носили символической формы и заслужили это прозвище. «Маленькие зеленые человечки» На Западе россияне называли их «порядочными людьми».

Позже в том же году другие «Зеленые человечки» в нерусской или украинской форме. Появился на востоке Украины. Хотя они называли себя украинскими повстанцами, эти войска больше походили на членов профессиональной армии, чем на повстанческие силы.

Уничтоженные украинские военные танки и автомобили на дороге, ведущей к поддерживаемым Россией сепаратистам Артемьево, в Дебальцево, за пределами Украины, в воскресенье, 22 февраля 2015 г., на краю их территории. (AP Photo / Вадим Гирта)

Ходжес сказал, что даже если русские используют секретные силы как часть предлога для возобновления вторжения в Украину, военные операции будут намного масштабнее, чем они были почти восемь лет назад.

«Маленькие зеленые человечки с 2014 года, сейчас это выглядит почти карикатурно по сравнению с тем, что я ожидал увидеть», — сказал Ходжес.

Новое российское вторжение в Украину может оказаться слишком большим, чтобы его скрыть. В настоящее время дислоцируются от 70 000 до 100 000 российских военнослужащих. На границах Украины российская армия в конечном итоге увеличит общую численность военнослужащих до 175 000 человек, добавив логистики, необходимой для поддержки вторжения.

Ходжес отметил, что российская компания Caspian Sea Plotilla в настоящее время занимается водными видами спорта в Азовском море. Эти корабли и силы могут сыграть ключевую роль в любой новой враждебности по отношению к Украине.

«Было бы хорошо, если бы российские войска подумали о проведении операций на Азовском побережье между Мариуполем и Крымом», — сказал Ходжес. «А где остальной Черноморский флот?

18 февраля 2015 г. пророссийские повстанцы обстреляли из артиллерийских орудий Дебальцев возле Вуклекирска, Украина. Украинские войска были вынуждены уйти из Дебальцево, поскольку боевики продолжали продвигаться в город, нарушая последнее соглашение о прекращении огня. (Фото Пьера Крома / Getty Images)

Полковник армии в отставке Дэвид Максвелл сказал, что, хотя признаки немедленного российского вторжения, безусловно, нарастают, Кремль может вместо этого вести затяжную политическую войну против Украины.

Максвелл сказал, что русские не хотели рисковать ответными ударами США и НАТО за новое вторжение Украины, поэтому вместо того, чтобы вести регулярную войну, они могли со временем попытаться утомить украинцев.

«Таким образом, российский взгляд на современную войну основан на идее, что главное поле битвы — это разум, и в результате, чтобы преуспеть в войсках и вооружении, в войнах нового поколения должны преобладать информационные и психологические войны. Это унижает людей », — сказал Максвелл.

«Основная цель — уменьшить количество тяжелых вооруженных сил до необходимого минимума и поддержать нападающих, чтобы армия и гражданское население врага могли нанести вред своему правительству и стране», — продолжил он. «Интересно отметить понятие перманентной войны, потому что оно относится к постоянному врагу. В нынешних геополитических рамках явным врагом является западная цивилизация, ее ценности, культура, политическая система и идеология.

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