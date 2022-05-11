Россия может попытаться аннексировать Герсон

Назначенные Россией чиновники в южно-украинском городе Херсон в среду объявили о планах слияния с Россией, и Украина в ответ просит этих чиновников присоединиться «во вторник или четверг».

Замглавы российской региональной военно-гражданской администрации Криль Стремсов сообщил, что к концу мая в регионе заработает банк конвертации денег в российские рубли, который со временем будет интегрирован в Банк России. Он сказал, что у него нет планов по созданию отдельной республики, подобной той, которую ищут в восточном Донбассе.

«Ни один из референдумов не состоится», — сказал Стемосов о слиянии. «Это будет приказ, основанный на обращении регионального руководства Гершона к президенту России».

Черноморский портовый город Херсон с населением около 300 000 человек является одним из немногих крупных украинских городов, находящихся под контролем России. Советник президента Украины Михаил Подоляк отверг план слияния.

«Захватчики могут даже присоединиться к Марсу или Юпитеру», — написал он в Твиттере. «Украинская армия освободит Герсона, какие бы слова они ни говорили».

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பிரதமர் Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший Швецию, пообещал поддержку своей страны в случае нападения Швеции или Финляндии. Ожидается, что вскоре на этой неделе обе страны объявят, присоединятся ли они к НАТО.

16 июня World United for Ukraine объявила, что будет транслировать благотворительный концерт с участием Pink Floyd, AJR, Crash Test Dummies и других групп. Организаторы надеются собрать 10 миллионов долларов на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

Сенат утвердит срочно необходимый Украине пакет примерно в 40 миллиардов долларов, что на 7 миллиардов долларов больше, чем президент Джо Байден запросил у Конгресса. Байден призвал Украину направить помощь как можно скорее, заявив, что она «почти исчерпана».

Украинские официальные лица заявили во вторник, что Леонид Кравзук, который привел Украину к независимости во время распада Советского Союза и был ее первым президентом, умер. Ему 88 лет.

21-летний российский солдат, который якобы въехал на велосипеде в село в Сумской области на северо-востоке Украины 28 февраля и убил безоружного мирного жителя, стал первым человеком, привлеченным к уголовной ответственности за военные преступления. Войну объявила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова.

Военнопленный Вадим Шишимир обвиняется в том, что выстрелил в 62-летнего жителя села Субаковка из автомата Калашникова через открытое окно автомобиля. Если Шишиммера признают виновным в умышленном убийстве, ему грозит пожизненное заключение. В офисе Венетиковой сообщили USA TODAY, что дата испытаний будет объявлена ​​на этой неделе. В конце прошлого месяца украинские власти выдвинули первое обвинение в военных преступлениях в связи с предполагаемыми инцидентами в Пуче, пригороде Киева, в марте.

Жены двух украинских солдат, находившихся на Мариупольском металлургическом заводе, встретились в среду с Папой Франциском и попросили его помочь организовать эвакуацию войск до того, как российские войска оккупируют обширный завод.

Юлия Федуцюх, которая встречалась с Папой в конце своего еженедельного публичного собрания на площади Святого Петра в Ватикане, сказала, что на заводе закончились еда и вода, некоторые солдаты были ранены и погибли, а выжившие готовы к работе. в кровать. Под их руками. Но они хотят, чтобы их депортировали в третью страну, опасаясь, что их подвергнут пыткам и убьют, если они сдадутся русским.

«Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вы сможете спасти их жизни, — сказала Катрина Прокопенко, которая плакала, приветствуя Франциска. — Пожалуйста, не дайте им умереть».

Представитель Пентагона заявил, что санкции, препятствующие приобретению Россией электронных компонентов, «укусили» ее способность пополнять запасы высокоточного оружия. Чиновник, у которого нет полномочий публично говорить об оценках разведки, сказал, что есть признаки того, что российские поставки высокоточного оружия сокращаются, что вынуждает россиян полагаться на старые бомбы, которые не были наведены на цели с помощью спутников или лазеров. .

На Мариуполь сбрасываются так называемые «немые бомбы», в результате чего сотни мирных жителей погибают, а домам и предприятиям наносится катастрофический ущерб.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания обвинили Россию в кибератаке 24 февраля, за час до вторжения президента России Владимира Путина. Делать Отчет ЕС Выпущено во вторник.

«Кибератаки, направленные против жизненно важной инфраструктуры Украины, могут распространиться на другие страны и иметь серьезные последствия, ставя под угрозу безопасность граждан Европы», — говорится в сообщении.

Государственный секретарь Энтони Блинген Об этом говорится в сообщении во вторник Кибератака была лишь одной из серии, начавшейся в середине января. Цифровые атаки России на Украину включают украденные и удаленные данные, сбои в телекоммуникациях и попытки захватить власть.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс