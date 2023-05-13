Москва, по-видимому, потеряла четыре военных самолета, сбив четыре военных самолета в субботу в Брянской области России, примерно в 50 км к северо-востоку от границы с Украиной.

По сообщениям СМИ, в субботу разбились два военных вертолета Ми-8 и два истребителя — один Су-34 и один Су-35. российские государственные СМИ и прокремлевские блогеры. По имеющимся данным, все члены экипажа самолета погибли.

«Потеряны два Ми-8, один Су-34 и один Су-25. Трагедия», — сказал российский активист Андрей Руденко. сообщил. «Они были атакованы вблизи границы с Российской Федерацией и в основном ракетами класса «воздух-воздух», — сказал он. Причину падения установить не удалось.

Российские власти Уверенный Только один борт вертолета Ми-8 разбился в районе поселка Клинцы в Брянской области, о причине крушения не сообщается. Российское СМИ Ретовка сообщил Самолет был сбит из Черниговской области на севере Украины.

Много видео опубликовал Горящие останки самолета «Су» и вертолета «Ми» показаны в социальных сетях. POLITICO не смог самостоятельно проверить видео.

Киев не взял на себя ответственность за сбитый вертолет или самолет.

российские СМИ Маш сказал Москва выследила «диверсантов» в связи со сбитием самолета. «По нашей информации, власти разыскивают диверсантов, которые могли быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34», — сказал Маш.

Был гражданин сообщил В результате крушения вертолета пострадали люди и повреждены пять жилых домов.

Представитель Войск ПВО Украины Юрий Игнат отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о сбитии самолета. «Конечно, я вам ничего не скажу, — сказал Игнат Politico.

Сайт российских СМИ Коммерсант сообщил Все четыре самолета, разбившиеся в субботу, входили в состав группы, бомбившей Черниговскую область на севере Украины.