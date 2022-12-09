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Россия может присоединиться к спортивным мероприятиям в Азии перед Олимпиадой-2024

9 декабря, 2022
Boleslava Sokolova

ЛОЗАННА, Швейцария (AP) — Россия может вернуться к некоторым международным спортивным мероприятиям и олимпийским отборочным играм, выступая в Азии, а не в Европе.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в пятницу приветствовал «творческий» план, позволяющий спортсменам из России и ее союзника Беларуси участвовать в соревнованиях в Азии после более чем девяти месяцев изоляции от большинства олимпийских видов спорта после вторжения в Украину.

В заявлении прямо не говорится о том, могут ли Россия и Беларусь отправить команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже, но переезд из Европы в Азию дает российским спортсменам потенциальную возможность участвовать в континентальных соревнованиях, которые служат квалификационными к Играм. Плей-офф в некоторых видах спорта уже идет.

«То, во что еще недавно мало кто верил, вскоре может стать реальностью», — написал в Telegram президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он спрогнозировал, что российские спортсмены вернутся в олимпийскую квалификацию «в ближайшее время».

Международный олимпийский комитет рекомендовал 28 февраля — через четыре дня после начала российского вторжения в Украину — исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований, сославшись на опасения по поводу безопасности соревнований. Большинство олимпийских видов спорта последовали их примеру и ввели запреты.

Олимпийский саммит, конференция, организованная Международным олимпийским комитетом под председательством Баха, в пятницу договорился о том, что МОК «возглавит дальнейшее изучение» инициативы Олимпийского совета Азии, позволяющей России и Беларуси участвовать в соревнованиях. заявление. Запланированы консультации со спортивными федерациями, спортсменами и национальными спортивными органами.

В заявлении, размещенном на сайте МОК, говорится, что Бах «поблагодарил ОСА за его творческую инициативу». Россия имеет территории по всей Европе и Азии, но традиционно считается частью Европы для целей проведения спортивных мероприятий.

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«В ходе обсуждения исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии заявил, что на азиатском континенте больше нет оснований для защитных мер», — говорится в заявлении МОК.

«OCA предложило облегчить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии под его руководством, соблюдая при этом применимые санкции».

МОК проводит различие между тем, что он называет «санкциями», такими как запрет России на проведение спортивных мероприятий и использование национальной символики на соревнованиях, и «превентивными мерами» по исключению российских спортсменов.

В среду Бах заявил, что его организация предпочла бы не исключать российских и белорусских спортсменов, но была вынуждена это сделать, потому что, когда это произошло в феврале, национальные правительства стремились ввести свои собственные ограничения.

Украина возражала против решения пригласить президента Олимпийского комитета России Позднякова для участия в конференции. В опубликованном МОК списке участников мероприятия, доступного только по приглашениям, представителей Украины не было. Кроме России были представлены только национальные олимпийские организации США и Китая.

Спортивные федерации не обязаны следовать рекомендациям МОК, а некоторые могут сохранять ограничения в отношении России и Беларуси. Глава мировой легкой атлетики Сеп Коэ заявил на прошлой неделе, что Россия должна «уйти из Украины», прежде чем ее можно будет снова принять в легкую атлетику. Коу был в списке приглашенных на олимпийский саммит, но в пятницу был указан как «извиненный».

Ранее Международный олимпийский комитет разрешал российским спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна страны. Десятилетие споров о допинге привело к тому, что российская команда была известна как спортсмены-олимпийцы России или Олимпийский комитет России на трех зимних и летних Олимпийских играх подряд.

Если российские спортсмены вернутся на мировые соревнования, а не на континентальные, украинские спортсмены могут бойкотировать соревнования в знак протеста. Когда Международная федерация дзюдо разрешила России и Беларуси соревноваться под нейтральным флагом, Украина отказалась от участия в соревнованиях и заявила, что несколько членов российской сборной также служили в армии. IJF исключила Россию и Беларусь с сентября по январь 2023 года.

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