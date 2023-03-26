Россия может сместить акцент с наступления на оборону

Растет мнение, что российские войска теряют темпы в наступлении на город Бахмут на востоке Украины.

В сообщении в социальных сетях главнокомандующий Украины Валерий Залогний сообщил, что в пятницу разговаривал по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

Залужный признал в ходе переговоров, что ситуация была «наиболее сложной на бахмутском направлении», но заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию благодаря усилиям своих сил обороны.

Министерство обороны Великобритании заявило в субботу, что российское наступление на Бахмут «в значительной степени остановилось», сославшись на «сильное истощение» российских сил в качестве причины.

В министерстве добавили, что российская ситуация в Бахмуте, вероятно, усугубилась напряженностью между военизированной группировкой Вагнера и Минобороны России.

Она указала на возможность того, что Москва сместит свой оперативный центр на Авдеевку к югу от Бахмута и Кремину к северу от него. Она указала, что Россия, возможно, начала переходить от интенсивных наступательных операций к оборонительным с января в результате неспособности добиться решающих результатов.

Институт изучения войны, американский аналитический центр, заявил в пятницу, что «российское информационное пространство, похоже, с большой тревогой реагирует на замедление российских операций и возможность возвращения инициативы Украине».

В институте заявили, что российскому военному руководству потребуется направить на передовые позиции большое количество сил, чтобы переломить ситуацию, но маловероятно, что таких сил будет достаточно.