Россия может сместить акцент с наступления на оборону

Растет мнение, что российские войска теряют темпы в наступлении на город Бахмут на востоке Украины.
В сообщении в социальных сетях главнокомандующий Украины Валерий Залогний сообщил, что в пятницу разговаривал по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.
Залужный признал в ходе переговоров, что ситуация была «наиболее сложной на бахмутском направлении», но заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию благодаря усилиям своих сил обороны.
Министерство обороны Великобритании заявило в субботу, что российское наступление на Бахмут «в значительной степени остановилось», сославшись на «сильное истощение» российских сил в качестве причины.
В министерстве добавили, что российская ситуация в Бахмуте, вероятно, усугубилась напряженностью между военизированной группировкой Вагнера и Минобороны России.
Она указала на возможность того, что Москва сместит свой оперативный центр на Авдеевку к югу от Бахмута и Кремину к северу от него. Она указала, что Россия, возможно, начала переходить от интенсивных наступательных операций к оборонительным с января в результате неспособности добиться решающих результатов.
Институт изучения войны, американский аналитический центр, заявил в пятницу, что «российское информационное пространство, похоже, с большой тревогой реагирует на замедление российских операций и возможность возвращения инициативы Украине».
В институте заявили, что российскому военному руководству потребуется направить на передовые позиции большое количество сил, чтобы переломить ситуацию, но маловероятно, что таких сил будет достаточно.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».